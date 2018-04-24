

Самолеты на палубе «Адмирала Кузнецова».

Источник: Андрей Бабушкин / РИА Новости Самолеты на палубе «Адмирала Кузнецова».Источник: Андрей Бабушкин / РИА Новости

ЦАМТО, 23 апреля. Подписан контракт на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" сроком на три года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" подписан. Согласно документу, заказчик должен получить корабль в 2021 году", – заявил собеседник агентства.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что "есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот", – напоминает агентство.