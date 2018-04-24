Разработка самого большого военного беспилотника привела к уголовному делу



Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017.

Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com ) Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017.Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )

Арестован гендиректор ОКБ им. Симонова — разработчика БПЛА «Альтаир»

Как стало известно в пятницу, Советский районный суд Казани арестовал 18 апреля на два месяца генерального директора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) им. Симонова Александра Гомзина. По сообщениям ТАСС и казанского издания «Бизнес Online», его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса), мошенничестве (ч. 7 ст. 159) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201).

Исполняющий обязанности гендиректора ОКБ Владислав Лачугин сообщил ТАСС, что следствие (его ведет управление Следственного комитета по Татарстану) подозревает Гомзина в хищении 900 млн руб., что является невозможной для предприятия суммой, а само обвинение назвал абсурдным.

Ранее «Бизнес Online» сообщал, что оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана неоднократно проводили выемки документов в ОКБ им. Симонова. Собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности говорит, что речь идет о субсидии по программам Министерства промышленности и торговли, поэтому специальная статья 285.4 УК о нецелевом расходовании средств гособоронзаказа в данном случае не применяется.

ОКБ им. Симонова с 2011 г. разрабатывает самый большой из демонстрировавшихся публично высотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета «Альтаир» массой 7 т, взлетевший впервые в 2014 г.

На эту разработку уже потрачено более 3 млрд руб., но их не хватило, и в 2017 г. ОКБ представило гражданский вариант БПЛА, на разработку которого планировалось получить в Минпромторге до 2 млрд руб.

Кроме того, ОКБ разрабатывает в интересах Минобороны еще несколько БПЛА, а осенью 2017 г. выиграло тендер на разработку скоростного БПЛА с реактивным двигателем.

Редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов не исключает, что данное дело может быть инициировано с подачи как компаний, имевших определенные обиды от негативного опыта сотрудничества с ОКБ, так и организаций, заинтересованных в получении контроля над ОКБ. Что касается основной разработки ОКБ — БПЛА «Альтаир», — то ей в Минобороны придавали большое значение, продолжает эксперт. Опыт применения американских БПЛА Reaper в военных операциях на протяжении последних 10 лет показывает растущую значимость подобных систем для решения задач разведки, наблюдения, а также нанесения высокоточных ударов по различным наземным целям в отсутствие рисков для собственных военнослужащих. Поэтому данная программа стартовала одной из первых среди других проектов создания перспективных российских БПЛА.

Гомзин брался за новые проекты, не завершив предыдущие, и эта своего рода пирамида и является главной причиной уголовного дела, поскольку результат так и не был предъявлен, говорит человек, близкий к Минобороны.

По его словам, уголовное преследование гендиректора ОКБ не означает, что Минобороны закроет все эти программы, но они будут подвергнуты ревизии. По иронии судьбы в пятницу в Казани прошла встреча начальников генеральных штабов стран СНГ, на которой, как сообщило Минобороны России, обсуждались в том числе вопросы использования беспилотников и противодействия им. Стоит отметить, что аппараты китайского производства, примерно аналогичные «Альтаиру», из участников встречи имеют на вооружении Узбекистан и Казахстан, но не Россия.