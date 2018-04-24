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США предложили России выходить в космос в американских скафандрах

24.04.2018 Газета.ru 564 1
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Феликс Баумгартнер
Феликс Баумгартнер в скафандре перед прыжком, 14 октября 2012.
Источник: Joerg Mitter/AP

США предложили российской стороне использовать свои скафандры вместо «Орланов» для работы в открытом космосе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.


Как отмечается, осенью 2017 года страны заключили соглашение, предполагающее создание окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Российская сторона может создать шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос.


«Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах», — заявил источник.


По его словам, США настаивают на изготовлении шлюзовой камеры в соответствии с американскими стандартами, что предполагает и использование новых американских скафандров. Согласно позиции американской стороны, Россия не занимается созданием лунных скафандров, а держать на станции два разных комплекта не является рациональным. В настоящее время на МКС используют универсальные шлюзовые отсеки.


Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс рассказал, что США будут стремиться к военному доминированию в космосе, в том числе над Россией и Китаем.
23.04.2018
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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Луна
МКС

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
4KOt
436
№1
24.04.2018 12:10
нафиг надо нам их унификация
мы скафандры всегда хорошо делали
0
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