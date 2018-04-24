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Военные инженеры возвели мост для сообщения с отрезанным половодьем поселком на Алтае

24.04.2018 ТАСС 265 0
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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

Паводок повредил более 50 мостов в Алтайском крае, стихия затронула 217 населенных пунктов

ТАСС, 23 апреля. Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) возвели 60-метровый мост через реку Катунь для восстановления нарушенного половодьем дорожного сообщения с поселком Ая Алтайского края, где проживают 2,2 тыс. человек. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба округа.

"Сводный отряд мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, на автомобилях "Камаз" и "Урал" с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3 совершил 340-километровый марш в населенный пункт Ая. Для наведения 60-метрового моста военным инженерам понадобилось всего около трех часов. Установка данной переправы позволила снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и восстановить дорожное сообщение между поселком Ая с населенными пунктами Горного Алтая", - говорится в сообщении.

Решение о возведении моста было принято командующим войсками ЦВО генерал-лейтенантом Александром Лапиным на основании обращения местных органов власти.

В апреле в Алтайском крае был введен режим ЧС в связи с первой волной паводка. Половодье повредило более 50 мостов, стихия затронула 217 населенных пунктов. Режим ЧС отменен 22 апреля.
23.04.2018
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принадлежат ТАСС
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