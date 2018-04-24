Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании глав военных ведомств стран ШОС



Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине.

Источник: AP Photo/ Andy Wong Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине.Источник: AP Photo/ Andy Wong

В ходе совещания будут подведены итоги военного сотрудничества за прошедший год и рассмотрены перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере в рамках организации

ТАСС, 23 апреля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в понедельник в Пекин, где 24 апреля примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила журналистам его пресс-секретарь Россияна Марковская.

"Руководители оборонных ведомств России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Будут обсуждены совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС", - сказала она.

По словам Марковской, "в ходе совещания будут подведены итоги военного сотрудничества за прошедший год и рассмотрены перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере в рамках организации".

Планируется также, что участники заседания откроют 5-й международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС "Труба мира".