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Более 100 самолетов и вертолетов задействовали в учениях в Западном военном округе

24.04.2018 ТАСС 232 0
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Оперативно-тактическая авиация ЗВО. Архивное фото
Оперативно-тактическая авиация ЗВО. Архивное фото.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа

В рамках занятий комплексные комиссии проверят боевую и мобилизационную готовность, уровень профессиональной подготовки и слаженности подразделений

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих и более 100 самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) проводят учения, в ходе которых отработают более 50 задач, в частности, отразят атаку средств воздушного нападения условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО отработают более 50 различных задач, в том числе отражение атаки средств воздушного нападения условного противника, элементы ведения боя и разведку местности, а также нанесение массированных авиаударов по наземным целям и колоннам боевой техники", - сказали в округе.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1 тыс. военных и задействовано свыше 100 самолетов и вертолетов, среди них - истребители Су-27. Су-30СМ, Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35, уточнили в пресс-службе.

В округе также сообщили, что в рамках проведения контрольных занятий по итогам зимнего периода обучения командующий армии ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский проинспектирует авиационные части и соединения округа. Кроме того, комплексные комиссии проверят боевую и мобилизационную готовность, уровень профессиональной подготовки и слаженности подразделений.
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-35
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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