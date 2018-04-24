Более 100 самолетов и вертолетов задействовали в учениях в Западном военном округе
|
|
Оперативно-тактическая авиация ЗВО. Архивное фото.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа
В рамках занятий комплексные комиссии проверят боевую и мобилизационную готовность, уровень профессиональной подготовки и слаженности подразделений
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих и более 100 самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) проводят учения, в ходе которых отработают более 50 задач, в частности, отразят атаку средств воздушного нападения условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.
"Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО отработают более 50 различных задач, в том числе отражение атаки средств воздушного нападения условного противника, элементы ведения боя и разведку местности, а также нанесение массированных авиаударов по наземным целям и колоннам боевой техники", - сказали в округе.
В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1 тыс. военных и задействовано свыше 100 самолетов и вертолетов, среди них - истребители Су-27. Су-30СМ, Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35, уточнили в пресс-службе.
В округе также сообщили, что в рамках проведения контрольных занятий по итогам зимнего периода обучения командующий армии ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский проинспектирует авиационные части и соединения округа. Кроме того, комплексные комиссии проверят боевую и мобилизационную готовность, уровень профессиональной подготовки и слаженности подразделений.
|
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.02.2016 Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
25.09.2013 Авиационный разнобой
12.03.2013 Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
20.12.2017 Ни разу не промазали
15.06.2017 Под Воронежем начнется всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017"
12.08.2016 День Военно-воздушных сил РФ. Досье
29.03.2016 Воздушно-коммерческие силы
06.05.2015 Над Москвой пролетят 143 экипажа боевых вертолетов и самолетов