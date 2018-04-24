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В ОСК подтвердили, что контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" подписан

24.04.2018 ТАСС 152 0
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Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Сумма и сроки контракта не раскрываются, подчеркнули в Объединенной судостроительной корпорации

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Контракт на ремонт единственного в стране авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" заключен, начаты соответствующие работы, сообщили журналистам в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Контракт на модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" всеми сторонами подписан и дочернее общество ОСК ЦС "Звездочка" приступило к его выполнению. Сумма и сроки контракта не раскрываются", - сообщили в ОСК.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о заключении контракта на ремонт корабля. Ремонт и частичную модернизацию "Кузнецова" предполагается завершить в 2020 году, а его возвращение в строй запланировано в 2021 году.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" предназначен для завоевания господства на море и воздухе в районах действия флота с целью придания боевой устойчивости силам флота, авиаударов по объектам противника, поддержки высадки десантов. Корабль вступил в строй в 1990 году. Полное водоизмещение - 58000 т, длина - 304,5 м. Мощность полного хода - 200000 л. с., скорость - около 30 уз.

Помимо авиагруппы из 24-26 истребителей и 12 вертолетов, "Адмирал Кузнецов" вооружен ударными ракетными противокорабельными и зенитными комплексами. Корабль оснащен трамплином и двумя самолетоподъемниками для обеспечения действий авиации. Экипаж корабля - 1300 человек, личный состав авиакрыла - 660 человек.

 
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год

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