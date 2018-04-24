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СМИ: Ангола готова принять предложение Роскосмоса об изготовлении второго спутника

24.04.2018 ТАСС 240 0
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Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску
Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску.
Источник: РКК "Энергия"

В качестве оплаты будет использована страховая сумма за потерянный спутник "Ангосат-1", остальную часть расходов возьмет на себя Россия

ТАСС, 22 апреля. Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша подтвердил принятие предложения Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника "Ангосат-2". Об этом сообщила в воскресенье газета Jornal de Angola.

Согласно информации издания, ссылающегося на эксклюзивное интервью с министром, которое появится в печати в понедельник, изготовление "Ангосата-2" займет не более 18 месяцев, а по своим техническим возможностям он будет превосходить потерянный первый спутник "Ангосат-1". Окончательное заключение по статусу аппарата должно быть представлено в понедельник на совместной пресс-конференции руководства министерства с представителями находящейся в Луанде делегации Роскосмоса.

Карвалью да Роша также подтвердил, что в качестве оплаты за изготовление второго спутника будет использована страховая сумма за потерянный "Ангосат-1" в размере $121 млн. Остальную часть расходов обязуется взять на себя российская сторона. Общая стоимость изготовления первого спутника для Анголы составила $320 млн.

Телекоммуникационный спутник "Ангосат-1" был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой- носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России.
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Ангола
Россия
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Фрегат РБ
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