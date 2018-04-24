Китай начал отбор и подготовку космонавтов для своей будущей космической станции



Ракета-носитель "Чанчжэн-7".

Источник: © China Daily/via REUTERS Ракета-носитель "Чанчжэн-7".Источник: © China Daily/via REUTERS

В Программе пилотируемых полетов КНР планируют отобрать для подготовки 17-18 человек

ШАНХАЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Китай с 23 апреля официально приступил к процессу отбора и подготовки третьего поколения космонавтов (тайкунавтов), им предстоит работать на создаваемой в настоящее время КНР космической станции. Об этом объявил в понедельник руководитель Программы пилотируемых полетов КНР, первый китайский космонавт Ян Ливэй.

"В третий отряд космонавтов для подготовки должны быть отобраны 17-18 человек. После завершения процесса подготовки они примут участие в миссиях, связанных с космической станцией", - цитирует Ян Ливэя агентство Синьхуа. Процесс отбора будет разделен на несколько этапов.

В третью группу космонавтов войдут пилоты, бортинженеры, а также специалисты по нагрузке. Отбирать их будут не только из числа летчиков ВВС, но и из гражданских сотрудников различных научно-исследовательских учреждений, связанных с авиацией и космическими технологиями. В новую группу космонавтов войдут как мужчины, так и женщины.

Отбор космонавтов в Китае

Отбор первого поколения китайских космонавтов начался в 1995 году. По его итогам из примерно 1,5 тыс. пилотов ВВС НОАК было отобрано 14 человек. Второй набор, который был проведен в 2009 году, проводился также из числа военных летчиков. В новую группу вошли тогда семь человек.

Для подготовки в этих первых двух группах рассматривались кандидаты в возрасте 25-35 лет, ростом от 160 до 172 см, весом 55-70 кг, при условии не менее 600 часов налета на современных самолетах. Пятеро из первого отряда китайских космонавтов уже вышли в отставку в 2014 году из-за превышения допустимого возраста.

Космическая станция

Основной модуль своей будущей космической станции Китай планирует вывести к 2020. После этого к модулю, где будет сосредоточено управление всеми системами станции, отправится грузовой корабль, а позже и корабль с космонавтами. Общий монтаж всей конструкции должен быть завершен к 2022 году после того, как к основному модулю присоединят две космические лаборатории весом по 20 тонн каждая.

В процессе создания станции будет продолжена отработка технологии выхода космонавтов в открытый космос. Для этого в настоящее время в Китае ведется разработка новой модели скафандра, поскольку в дальнейшем, когда на орбите заработает станция, задачи при выходе в открытый космос станут более сложными. Космонавтам придется часто выходит в космос и при монтаже станции на стадии ее строительства.

Ранее сообщалось, что на станции постоянно будут находиться три космонавта, но в момент смены экипажа на ней будут жить и работать шесть человек. Общая конструкция станции спроектирована таким образом, что к ней можно будет одновременно пристыковывать два пилотируемых космических аппарата и один грузовой корабль.