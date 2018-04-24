Источник рассказал подробности о ремонте крейсера "Адмирал Кузнецов"
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Российский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подписан контракт на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" сроком на три года, заявил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Согласно документу, заказчик должен получить корабль в 2021 году", - рассказал собеседник агентства.
Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что "есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021-м корабль должен вернуться на флот".
В настоящее время в составе ВМФ есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер, - "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.
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23.04.2018
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