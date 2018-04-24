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ЦС "Звездочка" приступил к ремонту авианосца "Адмирал Кузнецов"

24.04.2018 РИА Новости 161 0
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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в Мурманске. Архивное фото
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в Мурманске. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", контракт подписан всеми сторонами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Контракт на модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" всеми сторонами подписан, и дочернее общество ОСК АО "ЦС "Звездочка" приступило к его выполнению. Сумма и сроки контракта не раскрываются", - сказано в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что "есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот".

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер - "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.
23.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец

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