Названы лучшие пулеметы мира



Боец Российской армии с пулеметом «Печенег».

Источник: Виталий Аньков / РИА Новости Боец Российской армии с пулеметом «Печенег».Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

Опыт двух мировых войн доказал, что одно из самых смертоносных вооружений на поле боя — пехотные пулеметы. С того времени они не раз модифицировались и эволюционировали, став легким и эффективным средством огневой поддержки.

Агентство "РИА Новости" составило список лучших образцов этого оружия.

Самым дальнобойным журналисты назвали российский "Печенег" (7,62 мм). Он представляет собой модификацию пулемета Калашникова (ПК). Однако, по сравнению принятым на вооружение в 1961 году предшественником, "Печенег" отстреливает не менее 600 патронов длинными очередями без потери эффективности стрельбы. У ПК этот показатель — 300–350 выстрелов.

Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм. Источник: vpk-news.ru

Также за счет упрочнения ствола и переноса сошки на дульный срез, получилось сократить рассеивание до 70%, что позволило пулемету стать очень точным.

Прицельная дальность стрельбы — 1,5 тыс. м, максимальная 3,8 тыс. м. По этому показателю он значительно превосходит иностранные аналоги. Вес довольно легкий – 8,2 кг.

Пулемет MG3 (3D model) Источник: precise3d.com .

Самым скорострельным признан пулемет MG3 (Германия), принятый на вооружение в 1960 году. Это модернизированная версия MG 42, который применялся во время Второй мировой.

Главное достоинство MG 3 — скорострельность от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. выстрелов в минуту. Темп стрельбы зависит от массы затвора: чем он легче, тем выше скорострельность. Также примечателен патрон НАТО в 7,62х51 мм. Пулемет широко используется в Испании, Турции, Австрии, Иране и других странах.

Модификация 7,62-мм пулемета, M240L. Источник: CNews.ru.

Американский M240 назван самым универсальным. Эта модель подходит для всех видов войск. Вес почти 13 кг, выпускается в различных модификациях. Состоит на вооружении в десятках странах. Применялся в Афганистане и Ираке.

Пулемет NEGEV NG7 Light Machine Gun. Источник: Israel Weapon Industries.

В категории самых легких первое место досталось израильскому "Негев" со сменным стволом под патроны 5,56х45 и 7,62х51 мм.

Питание этого пулемета селективное, возможно использование рассыпной металлической ленты на 150 или 200 патронов с открытым звеном либо автоматных магазинов (например, от штурмовых винтовок М16). Это позволяет использовать оружие на ближних и средних дистанциях. Вес — около 7,5 кг.