Комплексы РЭБ получили "парящие" антенны



Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы.

Источник: nvo.ng.ru Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы.Источник: nvo.ng.ru

Новые системы повысят эффективность радиоэлектронной борьбы против крылатых ракет

Для войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разработаны "парящие" антенны. Это квадрокоптеры, оснащенные специальными приемо-передающими устройствами. Такие системы могут подниматься на несколько сотен метров над землей. Они будут использоваться наряду с обычными антеннами. Эксперты считают, что новинка существенно расширит возможности радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Она также поможет своевременно запеленговать крылатые ракеты и сбить их с курса.

В Министерстве обороны "Известиям" рассказали, что для боевых машин РЭБ были разработаны приемо-передающие антенны на базе квадрокоптеров. Опытный образец изделия уже прошел испытания.

Всего создано два вида "парящих" антенн — управляемых по радиоканалу и с помощью специального кабеля. Во втором случае в прочном кевларовом кабель-тросе спрятаны медный кабель для передачи электроэнергии и оптоволоконные кабели для обмена информацией между антенной и автоматизированной системой управления (АСУ) в боевой машине РЭБ.

Бесперебойное электропитание позволит квадрокоптеру при необходимости находиться в воздухе более суток, обеспечивая выполнение боевой задачи. Связь между аппаратурой будет устойчивой даже в случае, если устройства РЭБ работают на полной мощности, подавляя в заданной зоне все радиосигналы.

Квадрокоптеры позволят поднимать антенны на высоту более 300 м без специальных вышек. Эти беспилотные аппараты в последние годы значительно усовершенствовались. Они устойчиво держатся в воздухе, обладают хорошей грузоподъемностью.

Сейчас практически все современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, атакуют цели на малой высоте, рассказал "Известиям" военный эксперт Олег Желтоножко. По его словам, из-за складок ландшафта, средствам РЭБ и ПВО сложно обнаружить такую цель.

— Классические антенны имеют множество недостатков, — отметил Олег Желтоножко. — Они громоздки, имеют большой вес и габариты. Это серьезно снижает мобильность комплексов РЭБ и возможность их маскировки в полевых условиях. Для увеличения зоны обнаружения необходимо, чтобы антенны находились как можно выше. В качестве средства для их подъема рассматривались различные аппараты, в том числе аэростаты и дирижабли. Но они сильно зависимы от погодных условий.

Новые антенны позволят заранее обнаружить и вовремя воздействовать на датчики, которые ведут к цели крылатые ракеты. Потерявшись в пространстве, ракета должна будет экстренно набрать высоту, чтобы уточнить свои координаты. В этот момент она становится хорошей мишенью для современных средств ПВО. А силы РЭБ при этом получат неплохой шанс окончательно "ослепить" и "дезориентировать" ракету вероятного противника.

В ближайшей перспективе "парящие" антенны могут также поступить на вооружение сил противовоздушной обороны. Современные войсковые системы ПВО имеют выдвигаемые мачты. На них устанавливаются элементы радиолокационных систем. Такие мачты есть на комплексах ПВО С-300 и С-400. Но они имеют значительное ограничение по высоте. Квадрокоптеры помогут решить эту проблему.

Александр Круглов, Богдан Степовой