Третий этап создания боевых "Гремлинов"



Визуализация системы подбора беспилотников для C-130 Hercules.

Источник: dynetics.com Визуализация системы подбора беспилотников для C-130 Hercules.Источник: dynetics.com

В 2020 году американская армия может обзавестись боевыми "Гремлинами". Вчера, 18 апреля, пресс-служба компании Dynetics сообщила о том, что Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США выделило $38,6 млн на разработку системы воздушного захвата дронов.

В Dynetics указывают, что согласно контракту, компания обязана до января 2020 года разработать полнофункциональный прототип устройства, которое будет устанавливаться на военно-транспортном самолёте C-130 Hercules. С помощью этого устройства экипаж "воздушного авианосца" сможет во время полёта подбирать на борт беспилотники Gremlins. Подписание контракта с Dynetics переводит программу Gremlins в третью фазу, в рамках которой подрядчики приступают к созданию полнофункциональных прототипов элементов системы.

"Беспилотные летательные аппараты, разрабатываемые в рамках программы Gremlins, будут иметь множество различных датчиков и других полезных нагрузок. Работая в группе, они смогут выполнять различные миссии, их потенциал для подавления противника просто огромен", — рассказал Тим Китер, руководитель программы Gremlins в Dynetics.

Своё название проект получил в честь вымышленных существ — гремлинов, придуманных английским писателем Роальдом Далем в 1943 году. В одноимённой книге гремлины мстили пилотам, ломая самолёты в воздухе за то, что их дом разрушили и на его месте построили авиазавод. По сюжету книги британцам удалось помириться с гремлинами и вместе с ними бороться против Германии во Второй мировой войне.