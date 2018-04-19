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Третий этап создания боевых "Гремлинов"

20.04.2018 Warspot 353 0
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Визуализация системы подбора беспилотников для C-130 Hercules.
Визуализация системы подбора беспилотников для C-130 Hercules.
Источник: dynetics.com

В 2020 году американская армия может обзавестись боевыми "Гремлинами". Вчера, 18 апреля, пресс-служба компании Dynetics сообщила о том, что Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США выделило $38,6 млн на разработку системы воздушного захвата дронов.

В Dynetics указывают, что согласно контракту, компания обязана до января 2020 года разработать полнофункциональный прототип устройства, которое будет устанавливаться на военно-транспортном самолёте C-130 Hercules. С помощью этого устройства экипаж "воздушного авианосца" сможет во время полёта подбирать на борт беспилотники Gremlins. Подписание контракта с Dynetics переводит программу Gremlins в третью фазу, в рамках которой подрядчики приступают к созданию полнофункциональных прототипов элементов системы.

"Беспилотные летательные аппараты, разрабатываемые в рамках программы Gremlins, будут иметь множество различных датчиков и других полезных нагрузок. Работая в группе, они смогут выполнять различные миссии, их потенциал для подавления противника просто огромен", — рассказал Тим Китер, руководитель программы Gremlins в Dynetics.

Своё название проект получил в честь вымышленных существ — гремлинов, придуманных английским писателем Роальдом Далем в 1943 году. В одноимённой книге гремлины мстили пилотам, ломая самолёты в воздухе за то, что их дом разрушили и на его месте построили авиазавод. По сюжету книги британцам удалось помириться с гремлинами и вместе с ними бороться против Германии во Второй мировой войне.
19.04.2018
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принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Продукция
C-130
Компании
DARPA
Проекты
2020-й год
Авианосец
БПЛА

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