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На Урале разработали САУ под калибр НАТО

20.04.2018 Российская газета 399 0
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Мста-С
САУ Мста-С.
Источник: НПК "Уралвагонзавод"

Нижнетагильская корпорация "Уралвагонзавод" разработала для Индии самоходную артиллерийскую установку под НАТОвские 155-мм боеприпасы. Базой для боевой машины послужила "Мста-С". Новинка выдержала все предварительные испытания и может поставляться в войска.

"Индия проявила заинтересованность в подобной разработке", - сообщил агентству РИА Новости глава предприятия Александр Потапов.

Как поясняют в пресс-службе УВЗ, калибр орудия - это основное и пожалуй единственное отличия САУ 2С19М1-155 от машины 2С-19М2 "Мста-С". В остальном самоходки почти идентичны: шасси от танка Т-90, бронированная артиллерийская башня, мощное орудие.

Внутри башни - артиллерийский конвейер, в лотках которого размещены 50 осколочно-фугасных, бронебойных, кассетных или корректируемых по лазерному лучу боеприпасов. "В "индийской версии" это могут быть российский "Краснополь" или американский M982 Excalibur", - уточнили представители завода-изготовителя. С этого арсенала снаряды автоматически подаются в канал ствола для выстрела. Так же происходит и при заряжании орудия с земли.

"Это не просто облегчает работу артиллерийского расчета, а задает темп стрельбы в десять выстрелов в минуту - реализуется режим "Огневого налета": орудие под разными углами одновременно выпускает очередь из десяти снарядов. Выжить при таком ударе просто невозможно", - констатируют представители УВЗ.


Татьяна Воробьева
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
M982 Excalibur
Краснополь
Мста-С
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр

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