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Украинская "Ольха" впервые поразила цель

20.04.2018 Lenta.ru 476 0
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Комплекс "Ольха"
Испытания украинского ракетного комплекса "Ольха".
Источник: rnbo.gov.ua

Конструкторское бюро "Луч" впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса "Ольха" украинского производства. Видео доступно на странице предприятия в Facebook.

В ролике можно наблюдать подлет боеприпаса к земле под прямым углом, его попадание и последующий взрыв можно увидеть с 31-й секунды записи. До этого в сети публиковались только видео запуска ракеты и фото последствий ее попадания.



В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко по итогам очередных испытаний "Ольхи" отметил, что "высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора".

Российские эксперты из блога bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, отметили, что "Ольха" — это вариант ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня "Смерч", разработанной в СССР в 1970-е годы.
19.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Компании
Луч КБ

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