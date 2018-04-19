Украинская "Ольха" впервые поразила цель



Испытания украинского ракетного комплекса "Ольха".

Источник: rnbo.gov.ua Испытания украинского ракетного комплекса "Ольха".Источник: rnbo.gov.ua

Конструкторское бюро "Луч" впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса "Ольха" украинского производства. Видео доступно на странице предприятия в Facebook.

В ролике можно наблюдать подлет боеприпаса к земле под прямым углом, его попадание и последующий взрыв можно увидеть с 31-й секунды записи. До этого в сети публиковались только видео запуска ракеты и фото последствий ее попадания.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко по итогам очередных испытаний "Ольхи" отметил, что "высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора".

Российские эксперты из блога bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, отметили, что "Ольха" — это вариант ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня "Смерч", разработанной в СССР в 1970-е годы.