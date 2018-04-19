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Путин обсудил в Совбезе ситуацию в Сирии и ряд внутрироссийских проблем

20.04.2018 РИА Новости 765 1
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Владимир Путин
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, а также внутрироссийские проблемы, в частности, мероприятия по предотвращению паводков и природных пожаров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В рамках разговора по международным делам Путин информировал коллег по Совбезу о своих контактах за последние дни с рядом глав иностранных государств и правительств по сирийской проблематике на фоне ситуации, которая сложилась после недавних ударов западных стран по Сирии", - сказал Песков.

По его словам, обсуждались и текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. "Был продолжен обмен мнениями по антипаводковой и противопожарной деятельности в контексте борьбы со стихийными бедствиями", - отметил Песков. Он напомнил, что в среду во время встречи президента с членами правительства с обстоятельным докладом на эту тему выступил глава МЧС Владимир Пучков.

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.
19.04.2018
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Страны
Россия
Сирия
Компании
МЧС
Персоны
Лавров Сергей
Медведев Дмитрий
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
№1
antonkarpov
Удалено 2018.04.20 11:46 / Спам
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