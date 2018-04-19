Путин обсудил в Совбезе ситуацию в Сирии и ряд внутрироссийских проблем
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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, а также внутрироссийские проблемы, в частности, мероприятия по предотвращению паводков и природных пожаров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В рамках разговора по международным делам Путин информировал коллег по Совбезу о своих контактах за последние дни с рядом глав иностранных государств и правительств по сирийской проблематике на фоне ситуации, которая сложилась после недавних ударов западных стран по Сирии", - сказал Песков.
По его словам, обсуждались и текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. "Был продолжен обмен мнениями по антипаводковой и противопожарной деятельности в контексте борьбы со стихийными бедствиями", - отметил Песков. Он напомнил, что в среду во время встречи президента с членами правительства с обстоятельным докладом на эту тему выступил глава МЧС Владимир Пучков.
В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.
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19.04.2018
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