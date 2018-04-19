В НАТО рассказали подробности о встрече Герасимова и Скапарротти



Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главкома объединенными ВС НАТО в Европе Кертисом Скапарротти в Баку продемонстрировала взаимный интерес в поддержании военных линий связи, направлена на поддержание предсказуемости и транспарентности, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе альянса.

"Военачальники использовали канал для поддержания предсказуемости и транспарентности. Разговор был посвящен вопросам, связанным с обстановкой и учениями. Эта встреча лицом к лицу демонстрирует ясный взаимный интерес в поддержании военных линий связи, что соответствует политике диалога и транспарентности НАТО", - говорится в сообщении.

Скапарротти и Герасимов согласились на встрече в Баку продолжать использовать в будущем военные линии связи, отметили в пресс-службе альянса.