В НАТО рассказали подробности о встрече Герасимова и Скапарротти
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главкома объединенными ВС НАТО в Европе Кертисом Скапарротти в Баку продемонстрировала взаимный интерес в поддержании военных линий связи, направлена на поддержание предсказуемости и транспарентности, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе альянса.
"Военачальники использовали канал для поддержания предсказуемости и транспарентности. Разговор был посвящен вопросам, связанным с обстановкой и учениями. Эта встреча лицом к лицу демонстрирует ясный взаимный интерес в поддержании военных линий связи, что соответствует политике диалога и транспарентности НАТО", - говорится в сообщении.
Скапарротти и Герасимов согласились на встрече в Баку продолжать использовать в будущем военные линии связи, отметили в пресс-службе альянса.
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19.04.2018
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