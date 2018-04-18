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Иран представил новую систему ПВО "Камин-2"

20.04.2018 РИА Новости 312 0
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Иранская армия
Иранская армия во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни недалеко от Тегерана. 18 апреля 2018.
Источник: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Иран представил новую систему противоракетной обороны "Камин-2". Это произошло во время военного парада, приуроченного ко Дню армии, сообщило агентство IRNA.

По данным СМИ, новая система способна поражать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте. Как отмечается, ПВО является обновленной версией комплекса "Мерсад".

На параде также представили последнюю версию танка "Зульфикар", боевые машины, артиллерию и другие вооружения.

В своем выступления на церемонии по случаю Дня армии президент страны Хасан Роухани подчеркнул, что Иран не ищет конфликтов, однако "мир может соседствовать вместе с силой".
18.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Иран
Россия

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