Иран представил новую систему ПВО "Камин-2"



Иранская армия во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни недалеко от Тегерана. 18 апреля 2018.

Источник: © AP Photo / Ebrahim Noroozi Иранская армия во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни недалеко от Тегерана. 18 апреля 2018.Источник: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Иран представил новую систему противоракетной обороны "Камин-2". Это произошло во время военного парада, приуроченного ко Дню армии, сообщило агентство IRNA.

По данным СМИ, новая система способна поражать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте. Как отмечается, ПВО является обновленной версией комплекса "Мерсад".

На параде также представили последнюю версию танка "Зульфикар", боевые машины, артиллерию и другие вооружения.

В своем выступления на церемонии по случаю Дня армии президент страны Хасан Роухани подчеркнул, что Иран не ищет конфликтов, однако "мир может соседствовать вместе с силой".