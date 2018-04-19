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"Вертолеты России" приступили к испытаниям беспилотника VRT300

20.04.2018 ЦАМТО 547 0
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БЛА VRT300 Supervision, представленный на МАКС-2017
БЛА VRT300 Supervision, представленный на МАКС-2017.
Источник: фото airrecognition.com

ЦАМТО, 19 апреля. Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" приступило к стендовым испытаниям основных систем и агрегатов беспилотного вертолета VRT300. Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года.

К настоящему моменту с рядом российских компаний и ведомств согласован функционально-технический облик гражданского беспилотного воздушного судна вертолетного типа, на основании которого разработан летный демонстратор с максимальным взлетным весом 300 кг. Данный экспериментальный летательный аппарат будет использоваться в качестве летающей лаборатории для испытаний всех систем и оборудования беспилотного воздушного судна, в т.ч. для испытаний по взаимодействию с элементами полезной нагрузки и наземным комплексом управления и контроля.

"На сегодняшний день мы определили функциональный облик и технические требования к данному вертолету, а также провели большую работу по выбору поставщиков основных систем и агрегатов VRT300. Начало стендовых испытаний является своеобразной точкой отсчета, и если все пойдет по плану, то к концу года мы выйдем на летно-конструкторские испытания. Технические решения VRT300 позволят обеспечить тот уровень безотказности, надежности и безопасности, который требуется для эксплуатации на международном гражданском рынке беспилотников", – отметил генеральный директор "ВР-Технологий" Александр Охонько.

Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования.

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки. Наличие двигателя на "тяжелом" топливе и возможность корабельного базирования делает арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах, так и на буровых платформах.

Благодаря целевой нагрузке в 70 кг, комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, обеспечения поисково-спасательных работ и определения параметров ледяных полей, пригодных для размещения научных полярных станций.

Комплекс VRT300 в исполнении Opticvision предназначен для развития системы диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. К прочим задачам комплекса относятся: диагностика воздушных линий электропередачи, картографирование, транспортировка грузов, поисковые работы, а также мониторинг экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
19.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
VRT300
Компании
Вертолеты России
Проекты
Арктика
БПЛА
Медицина

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