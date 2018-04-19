F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца?



Два истребителя ВВС США F-22 "Раптор" прибыли на авиабазу "Михаил Когэлничану" в Румынии.

Источник: © AP Photo, Andreea Alexandru Два истребителя ВВС США F-22 "Раптор" прибыли на авиабазу "Михаил Когэлничану" в Румынии.Источник: © AP Photo, Andreea Alexandru

Российская армия может подорвать боеготовность американских войск

На спутниковом снимке видно, что самолеты Су-57 прибыли в Сирию. Один из Су-57 все еще находится на стоянке под защитой простого взрывозащитного ограждения на открытой площадке.

Согласно иностранным спутниковым снимкам российские военные действительно развернули Су-57 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Несмотря на то, что Су-57 - истребитель пятого поколения, он не пользуется особыми привилегиями в эксплуатации и стоит, как другие самолеты, под открытым небом. Интересно, что скорее всего из-за учета последствий атаки, совершенной недавно на российскую базу, Су-57 стоит в окружении простой взрывозащитной стены.

Считается, что истребитель пятого поколения должен быть более "драгоценным". Говорят, что F-22 часто ставят в ангар с кондиционером. Итак, F-22 и другие истребители пятого поколения, произведенные в США, считаются "драгоценными", а как же дело обстоит с истребителями российского производства? Сегодня военный обозреватель поведает об этом.

Сравнивая прототипы Су-57 и F-22, можно обнаружить, что край люка отсека технического обслуживания Су-57 квадратной формы, а у F-22 зазубрен или скошен, чтобы оставаться параллельно краю аэродинамического профиля фюзеляжа самолета, что соответствует принципам невидимости.

Прежде всего, на цифровом изображении высокого разрешения Су-57 можно обнаружить, что в дополнение к люкам киля фюзеляжа имеется также передний люк бомбового отсека с неровными краями, передний люк основного колеса также имеет неровные края. Большая часть оставшихся маленьких отсеков имеют закругленные основания, что ничем не отличается от Су-27/35. Это демонстрирует продуманность всех деталей для обеспечения незаметности. Другими словами, Су-57 в настоящее время, скорее всего, имеет поглощающее радиоволны покрытие только в ключевых местах, что в отличие от истребителя F-117 США, на который полностью применены технологии стелс, и соответственно, имеется меньше мест, требующих специальной защиты, и, следовательно, требования к обеспечению и оборудованию стоянки самолета сравнительно малы.

Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57). Источник: © Wikipedia, Dmitry Zherdin

Действительно ли истребители пятого поколения технологии стелс США нужно хранить в ангаре с системой кондиционирования воздуха? На самом деле это не так. Из фотографий многих учений и реального боевого применения можно увидеть, что F-22 в боевом снаряжении может храниться в простом укрытии и не необязательно в ангаре с кондиционером.

Фактически, изначальная цель проекта истребителя F-22 заключалась в развертывании большого количества основных боевых образцов самолетов данного типа. При начале Третьей мировой войны, истребители данного типа по планам необходимо будет перебрасывать на передовые базы в Европе для ведения боевых действий. Поэтому в военное время недостаточно было бы использовать только ангары, оснащённые системой кондиционирования воздуха. Таким образом, самолет F-22 стал первым типом американских стелс-самолетов, которые могут обслуживаться на передовой. Радиопоглощающее покрытие может работать в открытых ангарах общего типа, и в экстремальных погодных условиях, а когда требуются большие площади обслуживания радиопоглощающего покрытия, необходимо использование ангаров с кондиционерами. Поэтому США устанавливают только два ангара в пунктах постоянной дислокации для проведения обслуживания радиопоглощающих покрытий, находящихся на F-22. Данные работы проводятся согласно очередности в соответствии с требованиями обслуживания.

Хотя поглощающая волны краска не позволяет F-22 сразу после приземления ставить самолет в ангаре с кондиционированным воздухом, однако это влияет на характеристики F-22. В дополнение к покрытию поверхности радиопоглощающей пленкой, каждый люк должен быть обклеен радиопоглощающим наполнителем так, чтобы поверхностная радиоволна могла огибать люк вдоль покрытия по фюзеляжу вместо того, чтобы рассеиваться и порождать волну отражения при заходе волны внутрь корпуса фюзеляжа через щели в необработанных стыках люков. Тем не менее, внутри F-22 имеет сложные электронные и механические агрегаты. При поломках необходимо снимать радиопоглощающий материал и открывать люки для ремонтного обслуживания. После этого на F-22 должен быть нанесен новый слой радиопоглотителя и затем повторно протестирован на рефракцию. Поэтому 50% времени технического обслуживания F-22 связано с эксплуатацией радиопоглощающего покрытия (но не все они должны выполняться в ангаре с кондиционером), что также приводит к тому, что по эксплуатационным издержкам данный самолет уступает традиционным истребителям.

Во время войны в Сирии ВВС США обнаружили, что радиопоглощающее покрытие F-22 "плавится", что приводит к деформации поверхности. Деформация сама по себе не несет опасности, однако отслаивание в передней части фюзеляжа или у воздуховода может повлиять на безопасность, а повторное нанесение радиопоглощающего покрытия занимает 32-40 часов, и может быть выполнено только в ангаре с системой кондиционирования воздуха. Поэтому после начала эксплуатации F-22 в ВВС США каждые несколько лет ВВС США передает корпорации "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) заказ на техническое обслуживание под названием FASTeR для нанесения радиопоглощающего покрытия и оптимизации процесса технического обслуживания.

Технология радиопоглощающих покрытий B-2 относительно старая, и ее спектр радиопоглощения может быть больше, что требует стоянки самолета ангаре с кондиционером на более продолжительное время. ВВС США специально разработали съемный герметичный ангар для обеспечения технической эксплуатации в глобальных операциях.

Только по-настоящему драгоценный бомбардировщик В-2 может оставаться в ангарах с кондиционированием воздуха, до начала использования покрытий для волн AHFM высокой частота в 2004, на В-2 необходимо было наносить радиопоглощающую ленту на люки киля фюзеляжа самолета для избегания рефракции, теперь, покрытие на F-22 может быть распылено роботом, что сокращает время на ремонт. Тем не менее, B-2 все равно может оставаться только в ангаре кондиционированным воздухом, чтобы замедлить старение поглощающих материалов. Поэтому, помимо нескольких иностранных баз, боевая миссия B-2 всегда начинается с территории США.

Eastday.com, Китай