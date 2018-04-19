Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Технодинамика» создала источник энергии для перспективной транспортной авиации

19.04.2018 Холдинг «Технодинамика» 265 0
0
Понравилась новость?
 +2
ГСР-90/120
Высокооборотный синхронный генератор ГСР-90/120.
Источник: https://technodinamika.com/

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил экспериментальные образцы высокооборотных синхронных генераторов ГСР‑90/120 для перспективных самолетов с повышенным уровнем электрификации.

«Серийное производство генераторов типа ГСР-90/120 поможет существенно снизить зависимость российского авиастроения от иностранных комплектующих, — сообщил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — В перспективе такие агрегаты можно будет устанавливать на широкий спектр летательных аппаратов, от МС‑21 и широкофюзеляжных дальнемагистральных в гражданской авиации, до транспортных самолетов».


В настоящее время АО «Технодинамика» завершает подготовку к комплексным испытаниям экспериментальных образцов ГСР-90/120, включая функциональные, механические и тепловые испытания. Примененные технические решения позволят создать линейку меньшей или большей, в зависимости от необходимости, мощности.


Отличительной особенностью генератора является возможность его применения на борту летательного аппарата без привода постоянной частоты вращения в диапазоне от 10800 до 24000 об/мин. Номинальная мощность генератора ГСР90/120 во всем диапазоне частот вращения составляет 120 кВА, максимальная мощность (в течение 5 с) – 180 кВА.


Синхронный генератор ГСР-90/120 предназначен для применения в качестве основного источника электроэнергии в системах электроснабжения трехфазного переменного тока напряжением 115/200В переменной частоты, изменяющейся от 360 до 800 Гц.


Разработка генератора ведется под руководством Директора ОКБ – главного конструктора АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (входит в «Технодинамику») Валерия Калия в рамках реализации концепции российского более электрического самолета..
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Технодинамика
УАПО
Проекты
Электрический самолёт

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 22:42
  • 34
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 19.04 22:20
  • 76
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 19.04 21:33
  • 5
Рогозин: конкурировать с Илоном Маском на рынке ракет-носителей слишком мелко
  • 19.04 21:25
  • 5
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 19.04 21:17
  • 237
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.04 20:52
  • 1
Два плюс два
  • 19.04 20:38
  • 2
Предприятия ОПК за последние два года перечислили в различные бюджеты РФ почти полтриллиона рублей средств ГОЗ
  • 19.04 19:58
  • 14
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 19.04 19:31
  • 2
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 19.04 19:15
  • 13
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 19.04 18:24
  • 1
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 19.04 18:19
  • 1
Военные новости: военная база Форт Леонард Вуд и 3-D печать на войне
  • 19.04 18:02
  • 2
Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая
  • 19.04 17:29
  • 6
Турбину положили на лопатки
  • 19.04 17:18
  • 1
СМИ: Один "Терминатор" заменит шесть БМП и 40 солдат
другие обсуждаемые темы