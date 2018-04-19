Глава российского Генштаба обсудил с Алиевым сотрудничество в области ВТС
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Ильхам Алиев. Источник: aztv.az.
БАКУ, 19 апр - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудили в четверг в Баку вопросы военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба главы Азербайджана.
Ранее Минобороны России сообщило, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества Азербайджана и России, был проведен обмен мнениями по взаимовыгодному сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Герасимов "поблагодарил президента Азербайджана за организацию встречи глав генштабов РФ и НАТО в Баку".
"Алиев заявил, что встреча в Баку - это признак доверия стране. Глава Азербайджана также выразил надежду, что встреча послужит укреплению международной безопасности", - говорится в сообщении.
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19.04.2018
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