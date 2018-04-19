Глава российского Генштаба обсудил с Алиевым сотрудничество в области ВТС



Ильхам Алиев. Источник: aztv.az. Ильхам Алиев. Источник: aztv.az.

БАКУ, 19 апр - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудили в четверг в Баку вопросы военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба главы Азербайджана.

Ранее Минобороны России сообщило, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества Азербайджана и России, был проведен обмен мнениями по взаимовыгодному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Герасимов "поблагодарил президента Азербайджана за организацию встречи глав генштабов РФ и НАТО в Баку".

"Алиев заявил, что встреча в Баку - это признак доверия стране. Глава Азербайджана также выразил надежду, что встреча послужит укреплению международной безопасности", - говорится в сообщении.