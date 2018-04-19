Международная космическая обсерватория «Спектр-РГ» получила разработанный в РКС инновационный модульный радиокомплекс



Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".

Источник: http://spacecorp.ru/ Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») изготовил и передал заказчику новый высокэффективный бортовой радиокомплекс (БРК) для международной орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», запуск которой запланирован на март 2019 года. Созданные в РКС уникальные приборы позволят ученым управлять космическим аппаратом и получать научную информацию на расстоянии до 1,8 млн км от Земли.

Установленный на борту «Спектр-РГ» радиокомплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений, а также передавать на Землю телеметрическую и научную информацию. Инновационные конструкторские и технологические решения РКС позволили собрать этот функционал в одном комплексе. Масса служебных систем космического аппарата существенно сократилась в пользу целевой нагрузки – немецкого рентгеновского телескопа eROSITA и российского телескопа APT-XC.

Радиокомплекс «Спектр-РГ» обеспечит передачу данных на Землю со скоростью до 512 Кб/с и будет работать на протяжении всей миссии орбитального телескопа – на дальности от 200 км до 1,8 млн км от Земли. Возможности комплекса позволят наземным станциям управления определять координаты космического аппарата с точностью до 10 м, а скорость – до 0,5 мм/с. Новый БРК отличается высокой энергоэффективностью: в дежурном режиме он потребляет менее 30 Вт, а в режиме передачи данных – не более 225 Вт.

Руководитель отдела создания радиокомплексов и систем передачи информации для космических аппаратов дальнего космоса РКС Алексей КОЛОБАЕВ: «Наше решение для линии связи с космическим аппаратом «Спектр-РГ» построено на основе инновационного модульного подхода. Бортовой радиокомплекс на этом аппарате – самостоятельная система, которая может выполнять свои задачи независимо от бортового комплекса управления (БКУ). Для этого мы разработали схему, при которой радиокомплекс имеет три интерфейса связи, – с БКУ, с бортовой телеметрической системой и с комплексом научной аппаратуры. Это позволило повысить надежность, оптимизировать работу бортового оборудования, заметно снизить нагрузку на БКУ и уменьшить потребление энергии».

Специалисты РКС еще на стадии разработки заложили в радиокомплекс для космического аппарата «Спектр-РГ» возможность поддерживать связь с аппаратом при любой его ориентации. БРК будет постоянно вести самодиагностику и при необходимости отправлять ее результаты на Землю. Также предусмотрена возможность «ремонта» БРК прямо на орбите. Если с Земли не будет поступать команд более двух суток, радиокомплекс автоматически запустит алгоритм устранения неисправности – он будет по специальной программе поочередно подключать резервные полукомплекты приборов пока не «выключит» из системы неисправный прибор и связь не восстановится.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском жестком диапазоне энергий. Аппарат рассчитан на семь с половиной лет работы в точке Лагранжа L2. За это время ученые рассчитывают составить карту всего неба и отдельных галактик в рентгеновском диапазоне и получить дополнительные данные о природе черных дыр, нейтронных звезд и галактических ядер.

Ожидается, что миссия «Спектр-РГ» позволит открыть более миллиона новых галактик.

Холдинг РКС является головным разработчиком радиолиний «Земля–Борт» и «Борт–Земля» для советских и российских научных космических аппаратов. Созданный в РКС бортовой радиокомплекс передачи научных данных и синхронизации успешно работает на борту космического радиотелескопа «Спектр-Р» («Радиоастрон»). Кроме того, специалисты РКС совместно с коллегами из НПО им. Лавочкина и Российской академии наук ведут работу над созданием бортового радиокомплекса нового поколения для космического радиотелескопа «Спектр-М» («Миллиметрон»), запуск которого планируется после 2019 года.