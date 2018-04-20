Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

До 70 процентов. В Россвязи озвучили долю иностранной электроники в спутниках связи

20.04.2018 Военное обозрение 541 2
0
Понравилась новость?
 0

Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, что вызывает беспокойство у Россвязи, заявил замглавы ведомства Игорь Чурсин, выступая на конференции Satellite Russia.

https://alindomik.livejournal.com/

Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70% зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства

– приводит его слова РИА "Новости".

Чурсин сообщил, что замещение зарубежных компонентов – сложный и долгий по времени процесс.

С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства

– сказал он, добавив, что высокая зависимость перерастает в определенные трудности.

По его словам, зависимость от иностранных комплектующих вызывает трудности в производстве новых российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", предназначенных для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их планируется запустить в следующем году на одной ракете "Протон".
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1498
№1
20.04.2018 13:49
Цитата, q
С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства
Динамика положительная.
0
Сообщить модератору
RU
Враг
8437
№2
20.04.2018 14:30
Эти 70% озвучивались ещё много лет назад. Идёт импортозамещение и всё идёт, идёт и идёт, а 70% до сих пор остаются. Или было 80%? Вот спутник Angosat-1, созданный в России для Анголы недавно потеряли из-за замещения такого.
Цитата
Неполадки связали с проблемами в российской системе управления электропитанием космического аппарата, которую пришлось установить на спутник вместо западной.
https://lenta.ru/news/2018/04/15/angosat/
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 21:24
  • 21
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 20.04 21:21
  • 1
SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту
  • 20.04 19:59
  • 9
Вакансия для Берии
  • 20.04 19:49
  • 6
Global Firepower: сильные мира сего
  • 20.04 19:46
  • 7146
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.04 19:42
  • 18
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 20.04 19:31
  • 189
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 20.04 19:13
  • 2
ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции
  • 20.04 19:07
  • 7
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 20.04 19:05
  • 1449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 18:55
  • 94
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 20.04 18:43
  • 3
Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"
  • 20.04 18:27
  • 225
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.04 18:23
  • 3
Летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год, сообщил гендиректор "Туполева"
  • 20.04 17:04
  • 1
Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются
другие обсуждаемые темы