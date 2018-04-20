До 70 процентов. В Россвязи озвучили долю иностранной электроники в спутниках связи

Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, что вызывает беспокойство у Россвязи, заявил замглавы ведомства Игорь Чурсин, выступая на конференции Satellite Russia.

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Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70% зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства

– приводит его слова РИА "Новости".

Чурсин сообщил, что замещение зарубежных компонентов – сложный и долгий по времени процесс.

С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства

– сказал он, добавив, что высокая зависимость перерастает в определенные трудности.

По его словам, зависимость от иностранных комплектующих вызывает трудности в производстве новых российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", предназначенных для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их планируется запустить в следующем году на одной ракете "Протон".