До 70 процентов. В Россвязи озвучили долю иностранной электроники в спутниках связи
|
|
Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, что вызывает беспокойство у Россвязи, заявил замглавы ведомства Игорь Чурсин, выступая на конференции Satellite Russia.
https://alindomik.livejournal.com/
Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70% зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства
– приводит его слова РИА "Новости".
Чурсин сообщил, что замещение зарубежных компонентов – сложный и долгий по времени процесс.
С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства
– сказал он, добавив, что высокая зависимость перерастает в определенные трудности.
По его словам, зависимость от иностранных комплектующих вызывает трудности в производстве новых российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", предназначенных для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их планируется запустить в следующем году на одной ракете "Протон".
|
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.04.2018 Ракета "Протон-М" с российским военным спутником стартовала с Байконура
20.04.2018 Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту
28.02.2018 Американская реклама "Протонов" опозорила "Роскосмос"
29.01.2018 Европейский конкурент "Протона" впервые за 15 лет промахнулся
23.01.2018 Свои ребята
09.01.2018 Чужие победы
29.11.2017 Строительство старта под "Ангару" на Восточном запустят с начала 2018 года
05.10.2017 "Мы до сих пор летаем на ракетах Королева"
|
beka1
1498
|
№1
20.04.2018 13:49
Цитата, q
С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производстваДинамика положительная.
|
0Сообщить модератору
|
Враг
8437
|
№2
20.04.2018 14:30
Эти 70% озвучивались ещё много лет назад. Идёт импортозамещение и всё идёт, идёт и идёт, а 70% до сих пор остаются. Или было 80%? Вот спутник Angosat-1, созданный в России для Анголы недавно потеряли из-за замещения такого.
Цитата
Неполадки связали с проблемами в российской системе управления электропитанием космического аппарата, которую пришлось установить на спутник вместо западной.https://lenta.ru/news/2018/04/15/angosat/
|
0Сообщить модератору