Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются
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Испытания истребителя пятого поколения Су-57 подтвердили высокую эксплуатационную надёжность самолётных радаров с активными фазированными антенными решетками (АФАР), заявил гендиректор НИИ приборостроения имени Тихомирова (НИИП, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.
НИИП им. В.В. Тихомирова
Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения, например, в части так называемой умной обшивки, когда АФАР разных диапазонов распределены "по телу" истребителя. Эта технология впервые использована на самолете пятого поколения Су-57
- рассказал Белый в интервью газете "Известия".
Ранее сообщалось, что российские Су-57 получили радиолокационную станцию Н036 "Белка", антенны которой размещены не только в носу машины (что позволяет видеть объекты в передней полусфере), но и распределены по поверхности самолета.
По части НИИП каких-либо серьезных недостатков не выявлено. Надеюсь, что и этап госиспытаний пройдем с положительным заключением. Тестовые полеты подтвердили, например, одно из основных преимуществ систем с АФАР - существенно большую эксплуатационную надежность
- отметил Белый.
Он также сообщил, что при конструировании перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) "будет использован и получит дальнейшее развитие опыт создания радиолокационных станций (РЛС) для Су-57".
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19.04.2018
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Враг
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№1
20.04.2018 17:04
Цитата
Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения, например, в части так называемой умной обшивки, когда АФАР разных диапазонов распределены "по телу" истребителя. Эта технология впервые использована на самолете пятого поколения Су-57А меня тут лечили, что и Су-35 ничем не хуже в плане РЛС.
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