Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются

Испытания истребителя пятого поколения Су-57 подтвердили высокую эксплуатационную надёжность самолётных радаров с активными фазированными антенными решетками (АФАР), заявил гендиректор НИИ приборостроения имени Тихомирова (НИИП, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.

НИИП им. В.В. Тихомирова

Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения, например, в части так называемой умной обшивки, когда АФАР разных диапазонов распределены "по телу" истребителя. Эта технология впервые использована на самолете пятого поколения Су-57

- рассказал Белый в интервью газете "Известия".

Ранее сообщалось, что российские Су-57 получили радиолокационную станцию Н036 "Белка", антенны которой размещены не только в носу машины (что позволяет видеть объекты в передней полусфере), но и распределены по поверхности самолета.

По части НИИП каких-либо серьезных недостатков не выявлено. Надеюсь, что и этап госиспытаний пройдем с положительным заключением. Тестовые полеты подтвердили, например, одно из основных преимуществ систем с АФАР - существенно большую эксплуатационную надежность

- отметил Белый.

Он также сообщил, что при конструировании перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) "будет использован и получит дальнейшее развитие опыт создания радиолокационных станций (РЛС) для Су-57".