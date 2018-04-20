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Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются

20.04.2018 Военное обозрение 866 1
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Испытания истребителя пятого поколения Су-57 подтвердили высокую эксплуатационную надёжность самолётных радаров с активными фазированными антенными решетками (АФАР), заявил гендиректор НИИ приборостроения имени Тихомирова (НИИП, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.

НИИП им. В.В. Тихомирова

Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения, например, в части так называемой умной обшивки, когда АФАР разных диапазонов распределены "по телу" истребителя. Эта технология впервые использована на самолете пятого поколения Су-57

- рассказал Белый в интервью газете "Известия".

Ранее сообщалось, что российские Су-57 получили радиолокационную станцию Н036 "Белка", антенны которой размещены не только в носу машины (что позволяет видеть объекты в передней полусфере), но и распределены по поверхности самолета.

По части НИИП каких-либо серьезных недостатков не выявлено. Надеюсь, что и этап госиспытаний пройдем с положительным заключением. Тестовые полеты подтвердили, например, одно из основных преимуществ систем с АФАР - существенно большую эксплуатационную надежность

- отметил Белый.

Он также сообщил, что при конструировании перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) "будет использован и получит дальнейшее развитие опыт создания радиолокационных станций (РЛС) для Су-57".
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Н036 "Белка"
ПАК ФА
Компании
Алмаз-Антей
НИИП Тихомирова
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
ПАК ДА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8437
№1
20.04.2018 17:04
Цитата
Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения, например, в части так называемой умной обшивки, когда АФАР разных диапазонов распределены "по телу" истребителя. Эта технология впервые использована на самолете пятого поколения Су-57
А меня тут лечили, что и Су-35 ничем не хуже в плане РЛС.
-1
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