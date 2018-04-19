Эсминец "Беспокойный" станет экспонатом кронштадтского парка "Патриот"
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Судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) передал Балтфлоту эскадренный миноносец "Беспокойный" проекта 956 после его ремонта и конвертации, сообщает ресурс korabel.ru.
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Сообщается, что 17 апреля эсминец отбуксирован в базу Балтийского флота (Балтийск). Специалисты "Янтаря" выполнили большой объем работ по конвертации и ремонту подводной части корпуса корабля.
"С "Беспокойного" демонтированы гребные валы, а сам корпус загерметизирован и покрашен для того, чтобы он мог находиться на плаву без обслуживания постоянным экипажем", говорится в сообщении.
Указанные работы выполнены "в рамках подготовки эсминца к музеефикации и последующей передачи его парку "Патриот" в г. Кронштадте", поясняет издание.
Справка блога bmpd: "Эсминец "Беспокойный" был 15-м кораблем проекта 956. Заложен в апреле 1987 года на заводе имени Жданова (сейчас Северная верфь) в Ленинграде, спущен на воду в июне 1990 года, вошел в состав Балтийского флота 11 февраля 1992 года. С 2006 года в море не выходил и с 2009 года был переведен в резерв 2-й категории. В сентябре 2016-го отбуксирован на ПСЗ "Янтарь" для переоборудования в музей".
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19.04.2018
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