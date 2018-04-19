В охоте на "Томагавки" поучаствовала сирийская "Оса"

В отражении недавней ракетной атаки на Сирию, проведенной странами НАТО, был задействован зенитный комплекс 9K33 "Оса", сообщает Вестник Мордовии.

Encyclopedia of Syrian military

Эти системы редко попадает в объективы камер, на учения сирийской армии их активно привлекали накануне разразившегося в стране конфликта.

"В настоящее время, как правило, речь идет об установках, которые попали к боевикам в виде трофеев. Вооружившись ими, террористы пытались сбивать самолеты и вертолеты правительственных войск", – пишет автор публикации Лев Романов.

В составе же сирийской армии их долгое время не было видно. Предполагалось даже, что все ЗРК вышли из строя. Однако участия в отражении ракетной атаки США и их союзников "Осы" продемонстрировали, что еще могут принести пользу.

Так, по информации российского военного ведомства, из 11 ракет, запущенных этим комплексом, 5 поразили цели. Дли системы, которую считают устаревшей, это вполне приличный результат.

Как отмечает издание, результат мог быть гораздо лучшим, если бы комплексы прошли модернизацию. Например, тепловизоры с автоматами слежения за целью существенно бы улучшили показатели.

В настоящее время "разработаны различные варианты улучшения характеристик этих комплексов, и, не исключено, что со временем сирийцы, модернизируют часть оставшихся машин", заключает автор.