Герасимов и Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европе
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Кёртис Скапаротти.
Источник: http://www.globallookpress.com
БАКУ, 19 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращения инцидентов, сообщает Минобороны России.
"Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти в Баку (Азербайджанская Республика). В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов", - говорится в сообщении.
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19.04.2018
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