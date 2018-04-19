Герасимов и Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европе



Кёртис Скапаротти.

Источник: http://www.globallookpress.com Кёртис Скапаротти.Источник: http://www.globallookpress.com

БАКУ, 19 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращения инцидентов, сообщает Минобороны России.

"Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти в Баку (Азербайджанская Республика). В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов", - говорится в сообщении.