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Китай предлагает системы ПВО странам Юго-Восточной Азии

20.04.2018 ЦАМТО 336 0
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АСЕАН
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Источник: polit.ru

ЦАМТО, 19 апреля. Китайская компания Aerospace Long-March International Trade Co Ltd (ALIT) в ходе выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре заявила, что рассматривает страны Юго-Восточной Азии в качестве потенциальных рынков сбыта для своих систем ПВО.

Как сообщил Jane's Defence Weekly представитель компании, страны региона могут приобрести совместимые решения от современных ПЗРК FN-16 до ЗРК малой дальности FB-10 и средней дальности LY-80, которые являются одними из самых передовых в плане технологий, а также отличаются приемлемой стоимостью.

Представитель компании отказался раскрыть информацию о потенциальных заказчиках, однако отметил, что несколько стран региона уже проявили интерес к китайским разработкам.

Компания представила на выставке ПЗРК FN-16, а также модели ЗРК LY-80 и его корабельной версии LY-80N. Как было заявлено, разработчики готовы обсудить адаптацию систем под конкретные требования заказчика.

ALIT предлагает семейство средств ПВО, в которое входят ПЗРК FN-16, позволяющий перехватывать цели на высотах от 10 до 4000 м на дальностях 0,5-6 км, FB-10, поражающий воздушные угрозы на высотах от 15 м до 5000 м и дальностях от 1 до 10 км, и LY-80, обеспечивающий поражение целей на высотах от 15 до 20000 м и дальностях 3,5-70 км.

По данным компании, недавно разработанный ЗРК LY-80N может поражать цели на высотах от 7 до 15000 м и дальностях 4-40 км.

Как отмечают эксперты, предложение ALIT по поставке современных систем противовоздушной обороны является еще одним шагом Китая на пути наращивая продаж ПВН в страны Юго-Восточной Азии на фоне растущей конкуренции с американскими и европейскими компаниями.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Малайзия
США
Продукция
FN-6

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