В Сирии ракетная "Оса" поучаствовала в охоте на "Томагавки"

Фото: Encyclopedia of Syrian military

Зенитно-ракетный комплекс 9K33 "Оса" в Сирии очень редко попадает в объективы фото- и видеокамер. На учениях правительственных войск эти системы широко привлекались как раз накануне гражданской войны.

В настоящее время, как правило, речь идет об установках, которые попали к боевикам в виде трофеев. Вооружившись ими, террористы пытались устроить охоту за самолетами и вертолетами правительственных войск.

Что же касается вооруженных сил страны, то долгое время был непонятен статус этих машин. Были даже предположения, что установки вышли из строя. Однако агрессивные действия США и их союзников продемонстрировали, что "Осы" еще могут принести пользу. Так, по данным Министерства обороны РФ, из 11 ракет, запущенных этим комплексом, 5 поразили цели. Для боевой машины, которую считают устаревшей, это вполне сносный результат.

По мнению военных экспертов, он мог быть гораздо выше, если бы находящиеся на вооружении сирийской армии ЗРК прошли модернизацию. Например, тепловизоры с автоматами слежения за целью существенно бы увеличили количество превращенных в металлом "Томагавков".

В настоящее время разработаны различные варианты улучшения характеристик этих комплексов, и, не исключено, что со временем сирийцы, модернизируют часть оставшихся машин.

Лев Романов