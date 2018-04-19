На Северном флоте сформирован отряд для ремонта причала в ЗАТО Островной
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Во время торжественной встречи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Североморске. 9 февраля 2017.
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ЦАМТО, 19 апреля. В главной базе Северного флота – Североморске – подготовлен отряд судов обеспечения в составе двух морских буксиров, плавкрана и водолазного катера для восстановления технической готовности плавпричала, который находится в муниципальном образовании Мурманской области – ЗАТО Островной.
Выход отряда судов Северного флота из Североморска в Островной планируется в ближайшее время в соответствии с гидрометеорологическими условиями. По прибытии судов в пункт назначения флотские водолазы приступят к детальному обследованию подводной части причала с последующим выполнением работ по обтяжке якорных систем.
Единственный действующий причал в ЗАТО Островной, который стоит на балансе отделения морской инженерной службы (МИС) Северного флота, получил повреждения в результате шторма в начале апреля. В нерабочем состоянии оказались два из десяти удерживающих устройств. По заключению специалистов МИС флота подобная техническая неисправность не препятствуют работоспособности причала и безопасной швартовке судов.
О возможности дальнейшего использования причала были своевременно проинформированы должностные лица регионального министерства транспорта и Мурманского морского пароходства, сообщает пресс-служба Северного флота.
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19.04.2018
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