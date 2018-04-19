ЗРС FD-2000 была задействована в Узбекистане в ходе учения противовоздушных сил, входящих в объединенную систему ПВО СНГ
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ЗРК дальнего радиуса действия HQ-9 (HongQi-9 с кит. Красное знамя – 9, экспортное обозначение FD-2000). Многофункциональный радиолокатор подсвета и наведения HT-233 в окружении двух ПУ.
ЦАМТО, 19 апреля. Под Ташкентом (Республика Узбекистан) прошло учение противовоздушных сил, входящих в объединенную систему ПВО СНГ, по перехвату нарушителя воздушных границ стран Содружества.
По замыслу мероприятия, дежурные по противовоздушной обороне силы обнаружили неопознанный самолет, быстро приближающийся к Ташкенту. Чтобы остановить условного нарушителя воздушных границ по тревоге был поднят и приведен в готовность зенитный ракетный дивизион FD-2000 бригады ПВО, дислоцированной недалеко от столицы Узбекистана.
Также на перехват цели поднялся истребитель МиГ-29 войск ВВС Узбекистана. После того как "нарушитель" был условно поражен с помощью электронного пуска зенитной ракетной системы FD-2000, контрольный облет местности совершил вертолет.
Наблюдателями учения стали члены координационного комитета ПВО СНГ во главе с начальником главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенантом Павлом Кураченко. Тренировка дежурных по противовоздушной обороне сил прошла в рамках заседания комитета в Узбекистане.
На вооружении войск ПВО Узбекистана состоят зенитные ракетные системы FD-2000, недавно закупленные у Китая. Они предназначены для поражения всех типов аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет), летящих со скоростью до 1 тыс. м/с на удалении до 125 км и на высотах от 25 м до 27 км.
FD-2000 обнаруживает до 100 целей одновременно, сопровождает 30 и уничтожает до 8 воздушных объектов. Время развертывания – около 20 мин., сообщат Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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19.04.2018
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