Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ЗРС FD-2000 была задействована в Узбекистане в ходе учения противовоздушных сил, входящих в объединенную систему ПВО СНГ

20.04.2018 ЦАМТО 435 0
0
Понравилась новость?
 +1
HQ-9_HT-233
ЗРК дальнего радиуса действия HQ-9 (HongQi-9 с кит. Красное знамя – 9, экспортное обозначение FD-2000). Многофункциональный радиолокатор подсвета и наведения HT-233 в окружении двух ПУ.

ЦАМТО, 19 апреля. Под Ташкентом (Республика Узбекистан) прошло учение противовоздушных сил, входящих в объединенную систему ПВО СНГ, по перехвату нарушителя воздушных границ стран Содружества.

По замыслу мероприятия, дежурные по противовоздушной обороне силы обнаружили неопознанный самолет, быстро приближающийся к Ташкенту. Чтобы остановить условного нарушителя воздушных границ по тревоге был поднят и приведен в готовность зенитный ракетный дивизион FD-2000 бригады ПВО, дислоцированной недалеко от столицы Узбекистана.

Также на перехват цели поднялся истребитель МиГ-29 войск ВВС Узбекистана. После того как "нарушитель" был условно поражен с помощью электронного пуска зенитной ракетной системы FD-2000, контрольный облет местности совершил вертолет.

Наблюдателями учения стали члены координационного комитета ПВО СНГ во главе с начальником главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенантом Павлом Кураченко. Тренировка дежурных по противовоздушной обороне сил прошла в рамках заседания комитета в Узбекистане.

На вооружении войск ПВО Узбекистана состоят зенитные ракетные системы FD-2000, недавно закупленные у Китая. Они предназначены для поражения всех типов аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет), летящих со скоростью до 1 тыс. м/с на удалении до 125 км и на высотах от 25 м до 27 км.

FD-2000 обнаруживает до 100 целей одновременно, сопровождает 30 и уничтожает до 8 воздушных объектов. Время развертывания – около 20 мин., сообщат Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Узбекистан
Продукция
HQ-9
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 21:24
  • 21
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 20.04 21:21
  • 1
SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту
  • 20.04 19:59
  • 9
Вакансия для Берии
  • 20.04 19:49
  • 6
Global Firepower: сильные мира сего
  • 20.04 19:46
  • 7146
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.04 19:42
  • 18
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 20.04 19:31
  • 189
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 20.04 19:13
  • 2
ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции
  • 20.04 19:07
  • 7
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 20.04 19:05
  • 1449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 18:55
  • 94
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 20.04 18:43
  • 3
Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"
  • 20.04 18:27
  • 225
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.04 18:23
  • 3
Летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год, сообщил гендиректор "Туполева"
  • 20.04 17:04
  • 1
Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются
другие обсуждаемые темы