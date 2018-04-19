Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Авиация ВВО на учениях в Приморье уничтожила позиции условных незаконных формирований

20.04.2018 ТАСС 214 0
0
Понравилась новость?
 +1
Вертолеты Ка-52
Вертолеты Ка-52.
Источник: ТАСС/Тимкив Виталий

Летчики также отработали аэронавигацию и уход из-под удара средств противовоздушной обороны террористов

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 и штурмовиков Су-25СМ "Грач" на учениях в Приморье уничтожили позиции условных незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"В ходе тренировки экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 уничтожили позиции условного противника и его передовые командные пункты, нанеся по целям практические удары неуправляемыми авиационными ракетами. Под огнем авиации оказались живая сила, различные укрытия и зенитно-ракетные комплексы группировки условных террористов", - сообщил Гордеев.

После ударов вертолетов к зачистке территории подключились штурмовики Су-25СМ "Грач". Они зашли на цели условного противника и провели практическое бомбометание, в том числе метание бетонобойных авиационных бомб.

Кроме того, летчики отработали аэронавигацию и уход из-под удара средств противовоздушной обороны условных террористов.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-8
Ми-8АМТ
Су-25
Компании
ГосОрВД
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 21:24
  • 21
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 20.04 21:21
  • 1
SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту
  • 20.04 19:59
  • 9
Вакансия для Берии
  • 20.04 19:49
  • 6
Global Firepower: сильные мира сего
  • 20.04 19:46
  • 7146
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.04 19:42
  • 18
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 20.04 19:31
  • 189
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 20.04 19:13
  • 2
ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции
  • 20.04 19:07
  • 7
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 20.04 19:05
  • 1449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 18:55
  • 94
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 20.04 18:43
  • 3
Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"
  • 20.04 18:27
  • 225
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.04 18:23
  • 3
Летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год, сообщил гендиректор "Туполева"
  • 20.04 17:04
  • 1
Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются
другие обсуждаемые темы