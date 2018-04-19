Авиация ВВО на учениях в Приморье уничтожила позиции условных незаконных формирований
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Вертолеты Ка-52.
Источник: ТАСС/Тимкив Виталий
Летчики также отработали аэронавигацию и уход из-под удара средств противовоздушной обороны террористов
ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 и штурмовиков Су-25СМ "Грач" на учениях в Приморье уничтожили позиции условных незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"В ходе тренировки экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 уничтожили позиции условного противника и его передовые командные пункты, нанеся по целям практические удары неуправляемыми авиационными ракетами. Под огнем авиации оказались живая сила, различные укрытия и зенитно-ракетные комплексы группировки условных террористов", - сообщил Гордеев.
После ударов вертолетов к зачистке территории подключились штурмовики Су-25СМ "Грач". Они зашли на цели условного противника и провели практическое бомбометание, в том числе метание бетонобойных авиационных бомб.
Кроме того, летчики отработали аэронавигацию и уход из-под удара средств противовоздушной обороны условных террористов.
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19.04.2018
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