Авиация ВВО на учениях в Приморье уничтожила позиции условных незаконных формирований



Вертолеты Ка-52.

Источник: ТАСС/Тимкив Виталий Вертолеты Ка-52.Источник: ТАСС/Тимкив Виталий

Летчики также отработали аэронавигацию и уход из-под удара средств противовоздушной обороны террористов

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 и штурмовиков Су-25СМ "Грач" на учениях в Приморье уничтожили позиции условных незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"В ходе тренировки экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 уничтожили позиции условного противника и его передовые командные пункты, нанеся по целям практические удары неуправляемыми авиационными ракетами. Под огнем авиации оказались живая сила, различные укрытия и зенитно-ракетные комплексы группировки условных террористов", - сообщил Гордеев.

После ударов вертолетов к зачистке территории подключились штурмовики Су-25СМ "Грач". Они зашли на цели условного противника и провели практическое бомбометание, в том числе метание бетонобойных авиационных бомб.

Кроме того, летчики отработали аэронавигацию и уход из-под удара средств противовоздушной обороны условных террористов.