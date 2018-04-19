Мотострелковое соединение ВВО провело масштабные боевые стрельбы в Бурятии
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Учебные стрельбы мотострелковой дивизии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
В учениях задействовали 3 тыс. военнослужащих и более 700 единиц военной техники
УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /ТАСС/. Тактическое учение с масштабными боевыми стрельбами прошло на полигоне Бурдуны в Бурятии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"На специализированном учебно-тренировочном комплексе Бурдуны (Республика Бурятия) состоялось тактическое учение с мотострелковым соединением ВВО, оно завершилось масштабным этапом боевой стрельбы. Было задействовано порядка 3 тыс. военнослужащих и более 700 единиц военной техники", - сообщили в ВВО.
По словам начальника пресс-службы Александра Гордеева, впервые на практическом этапе учения экипажи танков Т-72Б3 отработали прием "танковая карусель". "Метод основан на опыте современных вооруженных конфликтов. Принцип маневра заключается в том, что танки выходят на рубеж ведения огня поочередно и наносят непрерывное огневое поражение условному противнику", - пояснил Гордеев.
Также военнослужащие отработали задачи по ведению маневренной обороны. Осуществлен контрудар силами мотострелкового соединения с подразделениями усиления. В ходе учебного боя поддержку с воздуха оказали вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-24, а также штурмовики Су-25.
"В ходе этапа боевой стрельбы были задействованы мотострелковые подразделения на БМП-2, танки Т-72Б3, расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", ствольная артиллерия различного калибра, в том числе гаубицы "Мста", - добавили в пресс-службе ВВО.
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19.04.2018
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