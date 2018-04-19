Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Мотострелковое соединение ВВО провело масштабные боевые стрельбы в Бурятии

20.04.2018 ТАСС 398 0
0
Понравилась новость?
 0
Учебные стрельбы мотострелковой дивизии. Архивное фото
Учебные стрельбы мотострелковой дивизии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В учениях задействовали 3 тыс. военнослужащих и более 700 единиц военной техники

УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /ТАСС/. Тактическое учение с масштабными боевыми стрельбами прошло на полигоне Бурдуны в Бурятии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На специализированном учебно-тренировочном комплексе Бурдуны (Республика Бурятия) состоялось тактическое учение с мотострелковым соединением ВВО, оно завершилось масштабным этапом боевой стрельбы. Было задействовано порядка 3 тыс. военнослужащих и более 700 единиц военной техники", - сообщили в ВВО.

По словам начальника пресс-службы Александра Гордеева, впервые на практическом этапе учения экипажи танков Т-72Б3 отработали прием "танковая карусель". "Метод основан на опыте современных вооруженных конфликтов. Принцип маневра заключается в том, что танки выходят на рубеж ведения огня поочередно и наносят непрерывное огневое поражение условному противнику", - пояснил Гордеев.

Также военнослужащие отработали задачи по ведению маневренной обороны. Осуществлен контрудар силами мотострелкового соединения с подразделениями усиления. В ходе учебного боя поддержку с воздуха оказали вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-24, а также штурмовики Су-25.

"В ходе этапа боевой стрельбы были задействованы мотострелковые подразделения на БМП-2, танки Т-72Б3, расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", ствольная артиллерия различного калибра, в том числе гаубицы "Мста", - добавили в пресс-службе ВВО.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Град РСЗО
Ми-24
Ми-8
Ми-8АМТ
Су-25
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 21:24
  • 21
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 20.04 21:21
  • 1
SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту
  • 20.04 19:59
  • 9
Вакансия для Берии
  • 20.04 19:49
  • 6
Global Firepower: сильные мира сего
  • 20.04 19:46
  • 7146
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.04 19:42
  • 18
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 20.04 19:31
  • 189
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 20.04 19:13
  • 2
ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции
  • 20.04 19:07
  • 7
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 20.04 19:05
  • 1449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 18:55
  • 94
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 20.04 18:43
  • 3
Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"
  • 20.04 18:27
  • 225
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.04 18:23
  • 3
Летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год, сообщил гендиректор "Туполева"
  • 20.04 17:04
  • 1
Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются
другие обсуждаемые темы