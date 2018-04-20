"Известия": ремонт кораблей ВМФ России будет проводиться на предприятии "Залив" в Крыму
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Крымский завод "Залив".
Источник: Лев Федосеев / ТАСС
В перспективе на верфях "Залива" смогут чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС-ДИФЕНС/. Весной нынешнего года керченский завод "Залив" приступил к ремонту боевых кораблей. Ранее это предприятие занималось восстановлением гражданских судов. Главное преимущество завода - возможность работы с надстройками современных боевых кораблей. Они выполнены из алюминиево-магниевых сплавов и требуют особых технологий починки. По мнению экспертов, "Залив" имеет хорошие шансы стать одной из основных ремонтных площадок для ВМФ. Об этом пишет газета "Известия".
Как рассказали изданию в главкомате ВМФ, на судостроительном заводе "Залив" в Керчи будут ремонтировать боевые корабли ВМФ России. В первую очередь речь идет о Черноморском флоте. Но в перспективе на верфях "Залива" смогут чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов.
Керченский завод обладает технологией изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магниевых сплавов. Они широко используются при строительстве надводного военного флота. Этот легкий материал, как правило, применяют при создании корабельных надстроек. Он позволил без наращивания мощности двигателей увеличить грузоподъемность и скорость кораблей. Одновременно значительно улучшились их тактико-технические характеристики - скорость, маневренность, стойкость к воздействию низких температур.
Надстройки из алюминиево-магниевых сплавов малозаметны на радарах, что особо ценится при создании современных кораблей. В российском ВМФ десятки кораблей, имеющих алюминиево-магниевые надстройки. В частности, с применением этой технологии изготовлены большие десантные корабли (БДК) проекта 775. Сейчас их возможности особо востребованы Военно-морским флотом - они обеспечивают бесперебойную работу так называемого сирийского экспресса. БДК перевозят воинские грузы для спецопераций в Сирии.
Первый серьезный контракт от российского ВМФ завод "Залив" уже получил. Он примет участие в ремонте БДК проекта 775 "Ямал". Корабль в январе прошлого года получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.
Ремонт подводной части корпуса "Ямала" был выполнен в сухом доке севастопольского "Севморзавода". В "Заливе" займутся восстановлением алюминиево-магниевых надстроек десантного корабля.
Со временем керченский завод может стать одним из ключевых предприятий по ремонту кораблей ВМФ, считает эксперт Дмитрий Болтенков. "Залив" имеет выгодное географическое расположение и все необходимые мощности для ремонтных работ, рассказал Болтенков. Керчь - это незамерзающий порт. На заводе есть самый крупный в России док - 300х600 м, который использовался при изготовлении атомного лихтеровоза "Севморпуть". Всё постсоветское время завод специализировался на ремонте гражданских судов.
При этом у предприятия есть опыт строительства и кораблей для ВМФ СССР. На этом заводе были созданы серии морских тральщиков, противолодочных и сторожевых кораблей.
Массовое внедрение алюминиево-магниевых сплавов при изготовлении военных кораблей началось в 1970-х годах. Технологию быстро освоили на судостроительных верфях США, Великобритании, Франции, СССР и ФРГ. Боевые корабли с надстройками и конструктивными элементами из таких материалов состоят на вооружении ведущих флотов мира, напоминает газета "Известия".
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19.04.2018
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NANOBOT
1112
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№2
20.04.2018 11:37
Заложить недолго, доску прикрепил, сфоткался, побухал и свалил. Строить кто будет? Сейчас набрали молодежь, пока на ремонте руку не набьют под присмотром динозавров, толку мало. Пусть БДК строят в Калининграде, а крымчане учатся ремонтировать. У нас и иак флота - полтора корабля, если заведем песню о поддержке заказами сирых и убогих, то морякам остается перевооружиться на катеры. Китайские. Всячески поддерживаю крымчан, но 25 лет простоя в военке - это потеря квалификации для любого предприятия в мире. Надо учиться строить, от сварщиков до эксплуатационщиков. У нас остальные верфи никак на серию не выйдут.
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Павел 1978
9651
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№3
20.04.2018 12:27
Цитата, NANOBOT сообщ. №2категорически не согласен.
ремонт и стройка - разные технологии и уровень.
Нужно именно закладывать. Дорогу осилит идущий.
Только так.
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