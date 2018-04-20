"Известия": ремонт кораблей ВМФ России будет проводиться на предприятии "Залив" в Крыму



Крымский завод "Залив".

Источник: Лев Федосеев / ТАСС Крымский завод "Залив".Источник: Лев Федосеев / ТАСС

В перспективе на верфях "Залива" смогут чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС-ДИФЕНС/. Весной нынешнего года керченский завод "Залив" приступил к ремонту боевых кораблей. Ранее это предприятие занималось восстановлением гражданских судов. Главное преимущество завода - возможность работы с надстройками современных боевых кораблей. Они выполнены из алюминиево-магниевых сплавов и требуют особых технологий починки. По мнению экспертов, "Залив" имеет хорошие шансы стать одной из основных ремонтных площадок для ВМФ. Об этом пишет газета "Известия".

Как рассказали изданию в главкомате ВМФ, на судостроительном заводе "Залив" в Керчи будут ремонтировать боевые корабли ВМФ России. В первую очередь речь идет о Черноморском флоте. Но в перспективе на верфях "Залива" смогут чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов.

Керченский завод обладает технологией изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магниевых сплавов. Они широко используются при строительстве надводного военного флота. Этот легкий материал, как правило, применяют при создании корабельных надстроек. Он позволил без наращивания мощности двигателей увеличить грузоподъемность и скорость кораблей. Одновременно значительно улучшились их тактико-технические характеристики - скорость, маневренность, стойкость к воздействию низких температур.

Надстройки из алюминиево-магниевых сплавов малозаметны на радарах, что особо ценится при создании современных кораблей. В российском ВМФ десятки кораблей, имеющих алюминиево-магниевые надстройки. В частности, с применением этой технологии изготовлены большие десантные корабли (БДК) проекта 775. Сейчас их возможности особо востребованы Военно-морским флотом - они обеспечивают бесперебойную работу так называемого сирийского экспресса. БДК перевозят воинские грузы для спецопераций в Сирии.

Первый серьезный контракт от российского ВМФ завод "Залив" уже получил. Он примет участие в ремонте БДК проекта 775 "Ямал". Корабль в январе прошлого года получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.

Ремонт подводной части корпуса "Ямала" был выполнен в сухом доке севастопольского "Севморзавода". В "Заливе" займутся восстановлением алюминиево-магниевых надстроек десантного корабля.

Со временем керченский завод может стать одним из ключевых предприятий по ремонту кораблей ВМФ, считает эксперт Дмитрий Болтенков. "Залив" имеет выгодное географическое расположение и все необходимые мощности для ремонтных работ, рассказал Болтенков. Керчь - это незамерзающий порт. На заводе есть самый крупный в России док - 300х600 м, который использовался при изготовлении атомного лихтеровоза "Севморпуть". Всё постсоветское время завод специализировался на ремонте гражданских судов.

При этом у предприятия есть опыт строительства и кораблей для ВМФ СССР. На этом заводе были созданы серии морских тральщиков, противолодочных и сторожевых кораблей.

Массовое внедрение алюминиево-магниевых сплавов при изготовлении военных кораблей началось в 1970-х годах. Технологию быстро освоили на судостроительных верфях США, Великобритании, Франции, СССР и ФРГ. Боевые корабли с надстройками и конструктивными элементами из таких материалов состоят на вооружении ведущих флотов мира, напоминает газета "Известия".