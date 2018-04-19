Глава Генштаба ВС РФ планирует обсудить Сирию с главкомом ОВС НАТО
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Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Баку, где также будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
БАКУ, 19 апреля. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует обсудить на встрече с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапаротти ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, а также ситуацию в Сирии", - сказали в российском военном ведомстве.
В Минобороны также сообщили, что во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила в интервью газете "Коммерсантъ" о запланированной на эту неделю встрече Герасимова и Скапаротти. Как собщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, основной темой переговоров между ними станет "предупреждение военных инцидентов, вызванных возможной неверной трактовкой действий России и НАТО в военной сфере".
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19.04.2018
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