Гендиректор по закупкам минобороны Индии посетил судостроительный завод "Янтарь"



Завод "Янтарь".

Источник: Борис Регистер / Коммерсантъ Завод "Янтарь".Источник: Борис Регистер / Коммерсантъ

Гость осмотрел производственные цеха и готовые корпуса будущих боевых кораблей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор по закупкам министерства обороны Индии Апурва Чандра посетил судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом сообщили в четверг в "Рособоронэкспорте".

"Насыщенная программа визита господина Чандры говорит о высокой заинтересованности индийской стороны в поступательном развитии текущих и перспективных российско-индийских проектов в военно-технической сфере в целом", - отметил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Безусловно, ключевым индийско-российским проектом, который мы обсудили здесь... стало продолжение строительства для Военно-морских сил Индии фрегатов проекта 11356. Мы с удовольствием осмотрели производственные цеха и готовые корпуса будущих боевых кораблей, на месте ознакомились с применяемыми на заводе технологиями. Хотелось бы отметить тот факт, что российская сторона неизменно прилагает все усилия для того, чтобы четко выполнять принятые на себя обязательства", - сказал Чандра.

В свою очередь гендиректор "Янтаря" Эдуард Ефимов сообщил, что завод готов активно участвовать в дальнейшем развитии российско-индийского технологического партнерства, обеспечив строительство фрегатов данного проекта на одной из индийских верфей. "Сейчас мы ожидаем соответствующего решения наших индийских коллег. Специалисты завода готовы выехать в Индию для выполнения этой важной миссии по первому требованию", - сказал Ефимов.

Контракт России и Индии

Ранее военно-дипломатический источник сообщал ТАСС, что контракт на постройку четырех фрегатов проекта 11356 между Россией и Индией планируется подписать в июне этого года. По его словам, документ предусматривает строительство фрегатов по схеме "два плюс два": двух - на "Янтаре", двух - на одной из индийских верфей.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов сообщал, что Индия рассматривает возможность построить фрегаты на одной из своих верфей, ведутся соответствующие переговоры.

Источник ТАСС тогда также отметил, что имеющиеся на заводе корпуса фрегатов 11356 не будут использоваться для исполнения контракта, "корабли будут полностью новые". Ранее для строительства индийских фрегатов предполагалось использовать три корпуса кораблей, заложенных в Калининграде для Черноморского флота. Однако позднее замглавкома Военно-морского флота России Виктор Бурсук сообщил, что эти фрегаты достроят в интересах ВМФ РФ.

Продолжающиеся с индийской стороной переговоры, отметил ранее источник ТАСС, "направлены на урегулирование всех вопросов, в том числе, по цене строительства фрегатов". Он не уточнил предполагаемые сроки выполнения контракта. Также источник не стал комментировать, какие силовые установки будут устанавливаться на индийские фрегаты - разрабатываемые на российском "Сатурне" или заказанные Индией самостоятельно у украинского производителя "Зоря-Машпроект".

В Индии фрегаты могут быть построены на верфи Goa Shipyard Limited (GSL). В рамках прошедшей в Ченнаи выставки Defexpo India 2018 в рекламных материалах указывалось, что "начало строительства фрегатов ожидается в середине 2020 года". Для индийских ВМС ранее Россия построила шесть таких кораблей (тип "Тальвар").

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток.