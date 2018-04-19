"Смерть шпионам!": 75 лет назад создали лучшую спецслужбу времен ВОВ



Удостоверение Смерш на антикварном салоне в Москве.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Удостоверение Смерш на антикварном салоне в Москве.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В четверг исполняется 75 лет со дня создания легендарного органа государственной безопасности СССР, военной контрразведки "Смерш", которая считается возможно самой эффективной спецслужбой времен Великой Отечественной войны, внесшей неоценимый вклад в победу.

По мнению историков спецслужб, основное достижение контрразведки "Смерш" состоит в том, что ни одна операция Красной Армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной Армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.

Фактически, благодаря созданию "Смерш" в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, созданному гитлеровцами и в течение многих лет отточенному в разных странах.

В апреле 1943-го

Создание "Смерш" весной 1943 года было продиктовано событиями, произошедшими к тому времени на фронтах Великой Отечественной. Прежде всего, речь шла об изменении стратегической обстановки в пользу Красной Армии. Было ясно, что теперь она будет идти вперед и освобождать ранее захваченные вермахтом районы страны.

Но германские спецслужбы уже успели к тому времени создать на оккупированной территории не только свои органы, в том числе, спецшколы, диверсионные центры, но и свою агентурную сеть. Это создавало угрозу совершения терактов и диверсий в тылу Красной Армии, что могло сорвать или, по крайней мере, замедлить ее наступательные операции.

Еще одним аргументом в пользу создания новой структуры стала, по мнению историков спецслужб, необходимость оперативной передачи информации о состоянии дел в действующей армии, особенно во время подготовки и проведения крупных операций, непосредственно от военной контрразведки к председателю Государственного комитета обороны СССР, народному комиссару обороны Иосифу Сталину.

Создание нового органа шло под непосредственным контролем Сталина. До него доводились различные варианты реорганизации военной контрразведки, но руководитель государства не одобрил ни один из них. По мнению историков спецслужб, Сталин понимал, что в сложившихся условиях нельзя разъединять руководство Красной Армией и органов государственной безопасности. На специально собранном по этому вопросу совещании Сталин выступил за выделение военной контрразведки из Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) и наделение ее особым статусом и функциями именно в качестве Главного управления контрразведки (ГУКР) Наркомата обороны.

Любопытна история названия "Смерш". Еще до принятия окончательного решения о создании новой структуры первый замнаркома внутренних дел Всеволод Меркулов предложил назвать ее "Смеринш", что расшифровывалось как "Смерть иностранным шпионам". Но Сталин подкорректировал это словосочетание, убрав из него слово "иностранным", и это было верное решение, поскольку контрразведчикам пришлось работать не только против спецслужб Германии и ее сателлитов (Румынии, Венгрии, Финляндии и других), но и против бандитского подполья на Украине, в Прибалтике и на Северном Кавказе.

И 19 апреля 1943 года постановлением Совета народных комиссаров было оформлено создание на базе Управления особых отделов НКВД Главного управления контрразведки "Смерш" НКО СССР и Управления контрразведки "Смерш" Народного комиссариата Военно-морского флота. Руководителем ГУКР "Смерш" НКО был назначен комиссар госбезопасности второго ранга Виктор Абакумов. Параллельно создан Отдел контрразведки "Смерш" НКВД, обеспечивавший безопасность работы наркомата внутренних дел.

Основным задачами "Смерш" стали борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии; обеспечение непроницаемости линии фронта для разведчиков и агентов спецслужб противника; предотвращение предательства и измены Родине в частях и учреждениях армии, дезертирства и членовредительства на фронтах; фильтрационная работа по проверке военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника.

Кроме того, "Смерш" должен был вовремя выявлять факты, способные отрицательно влиять на проведение военных операций, в числе которых недостатки в планировании боевых действий, а также в обеспечении действующих частей армии и флота техникой, вооружением, продовольствием и обмундированием.

Обезвредить диверсантов

О высокой эффективности деятельности "Смерш" по обезвреживанию вражеских разведчиков, диверсантов и их агентов говорят такие цифры: если к середине Великой Отечественной войны в прифронтовой полосе военная контрразведка выявляла и задерживала до 60% таких лиц, то к 1945 году это число выросло до 85%. Разумеется, это совсем не означало, что остальные агенты добирались до намеченных целей, просто "Смерш" был первичным "ситом" для их отлова, после которого в действие вступала контрразведка в тылу советских войск.

Наиболее ярко об этой работе "Смерш" рассказано в считающейся специалистами лучшей книге о военной контрразведке "Момент истины (В августе сорок четвертого…)", написанной Владимиром Богомоловым.

По мере того как Красная Армия в 1944-1945 годах проводила одну наступательную операцию за другой, в ее тылах оставались разведывательно-диверсионные резидентуры врага, а также поддерживаемые ими вооруженные отряды националистов. Все они стали, по существу, новым противником для смершевцев.

С начала мая 1945 года фронтовые управления "Смерш" вели разведывательную и контрразведывательную работу и на освобожденных территориях Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Всего за время войны "Смерш" обезвредил свыше 30 тысяч агентов гитлеровской разведки, более 3,5 тысяч диверсантов и 6 тысяч террористов.

Зафронтовые операции

"Смерш" действовал не только на советской территории, контрразведчики вели активную зафронтовую работу, внедряясь во вражеские разведывательно­диверсионные школы, а также в части вермахта. С этой целью в годы войны в тыл гитлеровцев было заброшено свыше 3 тысяч сотрудников и агентов военной контрразведки. До сих пор не со всех таких операций "Смерш" снят гриф секретности.

Из тех операций, которые стали известны, большим успехом считается внедрение агента "Смерш" Александра Козлова в немецкую разведывательную школу "Сатурн". Работая там в течение двух лет, Козлов передал в Москву данные на почти две сотни германских шпионов. Будучи начальником учебной части "Сатурна", Козлов занимался компрометацией наиболее пронацистски настроенных курсантов школы и способствовал их отчислению. Ряд курсантов Козлов склонил к переходу на советскую сторону после переброски в СССР. Та операция легла в основу известных советских художественных фильмов "Путь в "Сатурн" и "Конец "Сатурна".

Асы радиоигр

С точки зрения обеспечения наступательных операций Красной Армии исключительно важной была и работа "Смерш" по дезинформации противника относительно планов советского командования. Выдающейся страницей истории "Смерша" стало проведение радиоигр с гитлеровцами. В общем смысле, речь шла об использовании заброшенных в СССР и перевербованных немецких разведчиков-радистов для имитации деятельности не только отдельных агентов, но даже целых разведывательных сетей, для целенаправленной передачи противнику ложных сведений и выявления намерений его разведки.

Каждая такая радиоигра была настоящим проявлением оперативного искусства контрразведчиков, поскольку требовала не только проработки всех ее нюансов, но и проявления психологического мастерства.

Всего за время войны советская контрразведка провела до 200 радиоигр с противником, из них порядка двух третей осуществлялись "Смершем". Радиоигры оказались чрезвычайно успешными, немцы во многих случаях до конца войны не подозревали, что имеют дело не со своей агентурой, а с советской контрразведкой.

Захватить Гитлера

Накануне Берлинской наступательной операции в "Смерш" были созданы специальные оперативные группы по числу районов Берлина, в задачу которых входил розыск и арест руководителей германского правительства, прежде всего Гитлера, а также установление хранилищ ценностей и документов, имеющих оперативное значение.

В мае-июне 1945 года смершевцы обнаружили в столице Третьего рейха часть архивов Главного управления имперской безопасно, в частности, материалы с информацией по вопросам внешней политики фашистской Германии и сведениями о заграничной агентуре. И хотя Гитлера живым взять не удалось, "Смерш" помог захватить видных деятелей нацистского режима и карательных ведомств, части которых впоследствии были предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечества.

Опровержение мифов

Во времена перестройки и в начале 1990-х годов один из наиболее широко распространенных мифов представлял "Смерш" карательным органом, направо и налево расстреливавшим военнослужащих без суда и следствия. Смершевцы в принципе не могли приговаривать кого-то к тюремному заключению и тем более к расстрелу, поскольку не были судебными органами. Такие решения выносил военный трибунал или Особое совещание при НКВД СССР.

Арест же среднего командного состава контрразведчиками мог происходить только с санкции Военного совета армии или фронта, а офицеров старшего и высшего звена - только с разрешения наркома обороны. Никогда при органах "Смерш" не создавались и заградительные отряды, и военные контрразведчики их никогда не возглавляли.

Еще один миф гласит, что едва ли не каждый побывавший в немецком плену боец или офицер Красной Армии затем попадал в советский лагерь. Это тоже не имеет ничего общего с реальностью: из 5,5 миллионов "перемещенных лиц", в том числе военнопленных, которые прошли через процедуру фильтрации, было арестовано менее 60 тысяч человек, то есть около 1%.

Наконец, смершевцы представлялись как люди, которые якобы отсиживались в тылу наступающих частей Красной Армии. И это неправда - военные контрразведчики помимо выполнения своих прямых обязанностей участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили части Красной Армии из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения.

Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной Армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерш" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

Большую роль в правдивом и исторически точном повествовании о тех событиях играют материалы о работе "Смерш", основанные на документах из архивов Федеральной службы безопасности РФ. К их числу относятся, например, материалы 12-томного издания "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", книги "Смерш". Исторические очерки и архивные документы", "Смерш" на пути к Победе" и вышедшая буквально в канун нынешнего юбилея книга "Смерш". Война в эфире".

Контрразведка "Смерш" просуществовала три года, до 1946 года. Она выполнила те задачи, которые перед ней ставились. И память о подвигах контрразведчиков военных лет, их патриотизме и верности долгу живет до сих пор.