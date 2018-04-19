Подводный крейсер "Александр Невский" провел учения
|
|
Стратегическая атомная подводная лодка (проект 955 Борей) Александр Невский.
Источник: ОАО "ПО Севмаш"
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) Тихоокеанского флота "Александр Невский" в морском полигоне боевой подготовки на Камчатке провел учения по борьбе за живучесть корабля при условном повреждений корпуса субмарины, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Борьба за живучесть подводного крейсера отрабатывалась в период проведения двустороннего тактического учения, по условиям которого корабль был атакован субмариной условного противника… Личный состав подводного крейсера отработал нормативы герметизации условно поврежденного отсека", - сообщил Воскресенский.
Также экипаж надел индивидуальные средства защиты, создал рубежи обороны и отработал взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.
Кроме того, моряки отработали локализацию и тушение пожара и при поступлении воды в отсек.
|
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.04.2018 На Камчатке экипаж спас атомную подлодку после торпедной дуэли
17.04.2018 Атомные подводные крейсеры ТОФ в ходе учений на Камчатке провели подводную "дуэль"
17.04.2018 На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль
20.03.2018 Мы умеем растворяться в пространстве
20.03.2018 Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
31.10.2017 Под Андреевским флагом
30.10.2017 Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит