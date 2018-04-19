Глава российского Генштаба встретится с главкомом НАТО в Баку



Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку (Азербайджанская Республика). Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, а также ситуацию в Сирии. "Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сообщили в МО.