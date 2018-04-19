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Единственного в России производителя БМП попросили обанкротить

20.04.2018 Lenta.ru 409 0
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Сборка боевой машины пехоты БМП-3 на Курганмашзаводе
Сборка боевой машины пехоты БМП-3 на Курганмашзаводе.
Источник: http://tplants.com

Корпорация "Ростех" попросила вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — "Курганмашзавода". Его предполагается объединить с тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова, передает в четверг, 19 апреля, РБК.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов поясняет, что нынешнее финансово-экономическое состояние предприятия критическое. По итогам 2017 года у "Курганмашзавода" образовался убыток в 7 миллиардов рублей. Кроме того, предприятие сорвало сроки заказов по экспорту.

Чемезов добавил, что у завода есть проблемы и с выполнением государственного оборонного заказа на 2018 год.

Как отмечает издание, в октябре прошлого года Внешэкономбанк (главный кредитор концерна) подал иск в Чувашский арбитражный суд о признании предприятия банкротом. Суд назначил в компании наблюдение, а для запуска процедуры банкротства стратегического объекта необходимо решение правительственной комиссии под председательством Рогозина.

"Курганмашзавод" основан в 1950 году. Он ориентирован на производство и ремонт бронемашин класса БМП. БМП-2 и БМП-3 эксплуатируют, кроме российской армии, вооруженные силы почти 30 стран мира. Кроме того, завод изготавливает образцы модернизированной БМД-4.
19.04.2018
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БМД-4
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Рогозин Дмитрий
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Гособоронзаказ

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