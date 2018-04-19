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На Камчатке экипаж спас атомную подлодку после торпедной дуэли

20.04.2018 Российская газета 281 0
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Подводный ракетоносец "Александр Невский"
Подводный ракетоносец "Александр Невский".
Источник: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

Экипаж атомного подводного крейсера "Александр Невский" провел в море близ Камчатки учения по борьбе за живучесть корабля, сообщили в штабе Тихоокеанского флота.

По легенде тренировки после торпедной дуэли с подлодкой противника стратегический ракетоносец получил повреждения. Пострадавший отеск загерметизировали, экипаж "Невского" оделся в индивидуальные средства защиты, создал рубежи обороны и заделал условные пробоины. Также было проверено взаимодействие моряков в поврежденном отсеке с центральным постом корабля. Аварийные партии отработали по вводным действия при пожаре в отсеке и поступлении забортной воды.

Атомный ракетоносец стратегического назначения "Александр Невский" - вторая в серии новейших подлодок проекта "Борей". Передана Тихоокеанскому флоту в декабре 2013 года. Экипаж 107 человек, главное вооружение - 16 баллистических ракет "Булава".

Тем временем

Дислоцированные на Камчатке противолодочные самолеты Ил-38 перелетели на аэродром в Приморье, а по дороге нашли и условно уничтожили субмарину неприятеля практическими бомбами. Слежение за подлодкой выполнялось при помощи сбрасываемых гидроакустических буев.


Антон Валагин
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Ил-38
Проекты
955 Борей
Военные учения
ТОФ

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