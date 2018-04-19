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Видео: Как атомная подлодка пробивает арктический лед

20.04.2018 Российская газета 516 0
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АПЛ класса "Лос-Анджелес"
Многоцелевая атомная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса "Лос-Анджелес".
Источник: https://twitter.com/navycurrents

В Сети появилось видео, на котором американская атомная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" USS Hartford (SSN-768) всплывает на поверхность в Арктике, пробивая лед. Примечательно, что процесс заснят как с "суши", так и с пункта управления самой субмарины.



Ее водоизмещение составляет примерно 7 тысяч тонн, и, судя по кадрам, экипаж сам момент столкновения особо и не почувствовал. Впрочем, о толщине льда в месте всплытия ничего не сообщается. Очевидно, что она не была запредельной.

Сама операция была проведена в рамках пятинедельных учений Ice Exercise (ICEX) 2018. В них также принимают участие еще две АПЛ - американская USS Connecticut (SSN 22) типа "Сивулф" и британская HMS Trenchant (S91) класса "Трафальгар".


Алексей Иванов
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Великобритания
США
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