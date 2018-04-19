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Танкер снабжения для пакистанского флота

20.04.2018 bmpd.livejournal.com 273 0
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Как сообщила 7 апреля 2018 года турецкая государственная проектно-консалтинговая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM), успешно завершился первый этап заводских

ходовых испытаний построенного в Пакистане по ее проекту для пакистанского флота эскадренного танкера снабжения Moawin. Танкер, построенный на пакистанской военно-морской верфи Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) в Карачи, вышел на заводские ходовые испытания 31 марта и должен быть передан ВМС Пакистана позднее в 2018 году. Танкер Moawin, имеющий полное водоизмещение 16400 тонн и длину корпуса 158,4 м, стал самым крупным судном, когда-либо построенным в Пакистане.

Построенный в Пакистане для пакистанского флота эскадренный танкер снабжения Moawin на заводских ходовых испытаниях, 31.03.2018 (с) STM

Турецкая компания STM заключила 22 января 2013 года контракт с министерством оборонной промышленности Пакистана на проектирование для пакистанского флота эскадренного танкера снабжения и на оказание технического содействия по его строительству в Пакистане на KSEW. Постройка танкера на KSEW в Карачи была начата 27 ноября 2013 года, церемония официальной закладки была произведена 7 марта 2014 года, а спуск на воду был произведен 19 августа 2016 года.

Танкер Moawin имеет двойной корпус. Двухвальная дизельная энергетическая установка должна обеспечить скорость полного хода до 20 узлов. Автономность 90 суток. Танкер оснащен ангаром для базирования вертолета и госпитальным блоком для оказания медицинской помощи.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Компании
KSEW
Проекты
Медицина

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