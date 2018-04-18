Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что США не стремятся к конфронтации с РФ в Сирии, но готовы применить силу при необходимости.
По его словам, Америка «выполнила свою часть по предотвращению спирали эскалации» с Москвой. «Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во все более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчета, непонимания или случайного столкновения», — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом Палаты представителей США.
Он отметил, что США «не ищут конфронтации», но «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя».
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18.04.2018
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