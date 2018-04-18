В Сирии впервые замечен ракетный "Стрелец"
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Пусковой модуль "Стрелец.
Источник: rg.ru
Оборонное ведомство Сирии разместило видео, на котором продемонстрированы новейшие ракетные комплексы ПВО российского производства.
Военных экспертов, в частности, заинтересовали варианты ракетно-пушечного "Панциря-С1". Кроме первой версии боевой машины, был "засвечен" самый современный вариант с новой станцией обнаружения цели S-диапазона. Благодаря такой модернизации значительно улучшены характеристики обнаружения летящих объектов, в том числе в условиях сильных помех различного типа.
Также на видео видны лежащие рядом с одной из боевых машин использованные в ходе отражения американской атаки ракетные контейнеры. Всего их восемь штук.
Не обделили вниманием военные журналисты и еще одного "героя" 14 апреля - зенитно ракетный комплекс "Бук-М2Э". Эта система значительно превосходит показанный в этом сюжете старый сирийский ЗРК "Квадрат".
Настоящей сенсацией этого репортажа стала первая демонстрация пускового модуля "Стрелец", который служит для применения ракет комплекса "Игла". Информация о том, что сирийцы располагают таким типом оружия, обнародовалась и ранее, но видеокадры, подтверждающие ее, появились в Сети впервые.
Модуль "Стрелец" можно устанавливать на различные образцы техники, в том числе на ЗСУ-23-4 "Шилка" или, например, в кузов легкого грузовика. Эта установка обеспечивает залповый пуск, который существенно повышает возможность поражения различных целей.
Сирийская ПВО всегда считалась одной из самых мощных на Ближнем Востоке. События последних дней еще раз подтвердили это. Достигнутый успех стал возможен как благодаря наличию самой современной российской техники, так и за счет высокой выучки личного состава.
Алексей Брусилов
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18.04.2018
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