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"Терминатору" предрекли светлое экспортное будущее

19.04.2018 Lenta.ru 383 0
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Российская армия. Архивное фото
Российская армия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" может стать хитом на экспортном рынке бронетехники. Об этом написал военный эксперт из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман в материале National Interest.

"У российских военных нет явной потребности в "Терминаторе", поскольку страна обладает широким модельным рядом бронетехники. Пока машина не покажет себя, первоначальные заказы будут небольшими. При этом "Терминатор" может оказаться хитом на экспортном рынке, особенно в странах со сложным ландшафтом. Заказы на данную платформу будут невелики, но прибыльны", — считает он.

Автор добавил, что Минобороны России заказало партию "Терминаторов" для наладки соответствующей производственной линии "Уралвагонзавода", а экспортные заказы позволят выйти на более масштабное производство. "Пока что российская армия экспериментирует с самой концепцией БМПТ. Российские Вооруженные силы переосмысливают роль боевых машин пехоты на поле боя, изучая роль машин поддержки в бою, их уровень живучести и то, какую огневую поддержку они могут обеспечить основным боевым танкам", — резюмирует Кофман.

В 2017 году "Терминаторы" прошли опытно-боевую эксплуатацию во время операции в Сирии. По словам представителя завода-производителя, эти испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017".

Современный образец "Терминатора" массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.
18.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А42
АГ-17Д
Атака
БМПТ Рамка-99
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX

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