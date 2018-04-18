"Терминатору" предрекли светлое экспортное будущее



Российская армия. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов Российская армия. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" может стать хитом на экспортном рынке бронетехники. Об этом написал военный эксперт из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман в материале National Interest.

"У российских военных нет явной потребности в "Терминаторе", поскольку страна обладает широким модельным рядом бронетехники. Пока машина не покажет себя, первоначальные заказы будут небольшими. При этом "Терминатор" может оказаться хитом на экспортном рынке, особенно в странах со сложным ландшафтом. Заказы на данную платформу будут невелики, но прибыльны", — считает он.

Автор добавил, что Минобороны России заказало партию "Терминаторов" для наладки соответствующей производственной линии "Уралвагонзавода", а экспортные заказы позволят выйти на более масштабное производство. "Пока что российская армия экспериментирует с самой концепцией БМПТ. Российские Вооруженные силы переосмысливают роль боевых машин пехоты на поле боя, изучая роль машин поддержки в бою, их уровень живучести и то, какую огневую поддержку они могут обеспечить основным боевым танкам", — резюмирует Кофман.

В 2017 году "Терминаторы" прошли опытно-боевую эксплуатацию во время операции в Сирии. По словам представителя завода-производителя, эти испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017".

Современный образец "Терминатора" массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.