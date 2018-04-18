Эксперт объяснил причину приобретения Китаем "дефектного" авианосца



Китайский авианосец "Ляонин".

Источник: © AP Photo, Xinhua/Wu Dengfeng Китайский авианосец "Ляонин".Источник: © AP Photo, Xinhua/Wu Dengfeng

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что власти КНР признали дефектным купленный у Украины в недостроенном виде и переименованный в Liaoning авианосец "Варяг".

По его словам, корпус корабля, оставшийся после развала СССР на Украине в качестве недостроя, был приобретен Китаем якобы на металлолом, но на самом деле для доступа к технологической документации, конструкции и изучения вариантов модернизации. Это был промежуточный этап для строительства Китаем своих собственных полноценных атомных авианосцев, уверен эксперт.

"Китай ставит перед собой амбициозную задачу — создание авианесущего флота. И иметь в ближайшей перспективе четыре или пять авианосных ударных группировок. Естественно, школа проектирования и строительства кораблей такого класса у Китая не было. Поэтому приобретенный в качестве металлолома, а потом модернизированный и переделанный в полноценный авианесущий крейсер данный проект использовался китайскими корабелами для наработки соответствующего опыта", — сказа Коротченко.

В ближайшее время Китай сможет стать существенной угрозой для ВМC США на Тихом океане, считает эксперт.

"Помимо отработки советских конструкций, а это все базируется на советской школе проектирования авианесущих крейсеров, в ближайшей перспективе Китай самостоятельно создаст школу проектирования и строительства полноценных авианосцев с атомной энергоустановкой. И будет всерьез угрожать США доминированием на Тихом океане. Собственно, где сегодня и происходят столкновения интересов Вашингтона и Пекина, вокруг островных территорий и за то, кто будет доминировать в южных морях в ближайшие 20, 30, 50 лет", — сказал Коротченко.

По мнению эксперта, судьбу Liaoning решат военно-морские силы народно-освободительной армии Китая. Судно способно выполнять ограниченные функции.

Ранее сообщалось, что первый китайский авианосец собственного производства готовится выйти на ходовые испытания.