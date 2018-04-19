"Уникальная машина". В США оценили российского "Терминатора"

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" могут значительно изменить методику использования бронетехники на поле боя, пишут эксперты журнала The National Interest.

РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Терминатор" – уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой пушки,

цитирует статью РИА Новости.

Авторы отмечают, что "в распоряжении российских Вооруженных сил уже есть арсенал эффективных боевых бронемашин, поэтому заказ для армии пока может быть небольшим". В то же время, данные БМПТ "могут стать хитом на внешних рынках, особенно в странах, ведущих боевые действия против повстанцев на сложной местности".

По мнению журнала, концепция использования "Терминаторов" показывает свою эффективность, и если это подтвердится в боевых условиях, в той же Сирии, машина может "существенно изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками".

Российские бронетанковые силы переосмысливают роль БМП на поле боя и рассматривают альтернативные варианты их использования для поддержки продвижения бронированной техники. Вопрос в том, что окажется лучше, а ответ – в том, что боевые машины должны обладать определенным запасом прочности и обеспечивать дополнительную огневую поддержку основным танкам,

приводит журнал мнение сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.