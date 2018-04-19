Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Уникальная машина". В США оценили российского "Терминатора"

19.04.2018 Военное обозрение 624 1
0
Понравилась новость?
 +1

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" могут значительно изменить методику использования бронетехники на поле боя, пишут эксперты журнала The National Interest.

РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Терминатор" – уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой пушки,

цитирует статью РИА Новости.

Авторы отмечают, что "в распоряжении российских Вооруженных сил уже есть арсенал эффективных боевых бронемашин, поэтому заказ для армии пока может быть небольшим". В то же время, данные БМПТ "могут стать хитом на внешних рынках, особенно в странах, ведущих боевые действия против повстанцев на сложной местности".

По мнению журнала, концепция использования "Терминаторов" показывает свою эффективность, и если это подтвердится в боевых условиях, в той же Сирии, машина может "существенно изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками".

Российские бронетанковые силы переосмысливают роль БМП на поле боя и рассматривают альтернативные варианты их использования для поддержки продвижения бронированной техники. Вопрос в том, что окажется лучше, а ответ – в том, что боевые машины должны обладать определенным запасом прочности и обеспечивать дополнительную огневую поддержку основным танкам,

приводит журнал мнение сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
675
№1
19.04.2018 16:43
В Сирии уже всё подтвердилось. Машину приняли на Вооружение. Жалко что запоздали лет на 15-ть.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 22:42
  • 34
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 19.04 22:20
  • 76
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 19.04 21:33
  • 5
Рогозин: конкурировать с Илоном Маском на рынке ракет-носителей слишком мелко
  • 19.04 21:25
  • 5
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 19.04 21:17
  • 237
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.04 20:52
  • 1
Два плюс два
  • 19.04 20:38
  • 2
Предприятия ОПК за последние два года перечислили в различные бюджеты РФ почти полтриллиона рублей средств ГОЗ
  • 19.04 19:58
  • 14
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 19.04 19:31
  • 2
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 19.04 19:15
  • 13
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 19.04 18:24
  • 1
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 19.04 18:19
  • 1
Военные новости: военная база Форт Леонард Вуд и 3-D печать на войне
  • 19.04 18:02
  • 2
Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая
  • 19.04 17:29
  • 6
Турбину положили на лопатки
  • 19.04 17:18
  • 1
СМИ: Один "Терминатор" заменит шесть БМП и 40 солдат
другие обсуждаемые темы