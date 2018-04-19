"Уникальная машина". В США оценили российского "Терминатора"
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Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" могут значительно изменить методику использования бронетехники на поле боя, пишут эксперты журнала The National Interest.
РИА Новости / Михаил Воскресенский
"Терминатор" – уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой пушки,
цитирует статью РИА Новости.
Авторы отмечают, что "в распоряжении российских Вооруженных сил уже есть арсенал эффективных боевых бронемашин, поэтому заказ для армии пока может быть небольшим". В то же время, данные БМПТ "могут стать хитом на внешних рынках, особенно в странах, ведущих боевые действия против повстанцев на сложной местности".
По мнению журнала, концепция использования "Терминаторов" показывает свою эффективность, и если это подтвердится в боевых условиях, в той же Сирии, машина может "существенно изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками".
Российские бронетанковые силы переосмысливают роль БМП на поле боя и рассматривают альтернативные варианты их использования для поддержки продвижения бронированной техники. Вопрос в том, что окажется лучше, а ответ – в том, что боевые машины должны обладать определенным запасом прочности и обеспечивать дополнительную огневую поддержку основным танкам,
приводит журнал мнение сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.
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18.04.2018
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